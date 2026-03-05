Μια προσευχή για τον Τραμπ.

Οι εικόνες από τον Λευκό Οίκο θα μπορούσαν εύκολα να είναι προϊόν AI ή σατιρικής εκπομπής. Δυστυχώς όμως δεν είναι. Είναι... απλά μία προσευχή στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ συγκέντρωσε γύρω του πάστορες και ξεκίνησαν να προσεύχονται για τις «φανταστικές» (κατά τον προσφιλή του επιθετικό προσδιορισμό) κινήσεις του στον πόλεμο του Ιράν. Ζήτησαν να δώσει ο Θεός «φώτιση και δύναμη» και φυσικά τίμησαν τη χάρη του.

«Προσευχόμαστε για τη διαρκή ευλογία σας και εύνοιά σας, προσευχόμαστε για σοφία από τον παράδεισο να πλημμυρίσει την καρδιά και το μυαλό του, και Θεέ, να τον καθοδηγήσεις σε αυτές τις εποχές γεμάτες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει σήμερα. Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία του (Τραμπ), των στρατευμάτων μας, των ανδρών και των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις μας, και ουράνιε Πατέρα προσευχόμαστε να συνεχίσεις να δίνες στον πρόεδρό μας τη δύναμη που χρειάζεται για να ηγείται του σπουδαίου μας έθνους, για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για όλους μας. Προσευχόμαστε για την ουράνια ευλογία του και του Χριστού. Αμήν».

Στα plus της συνάντησης: ο Τραμπ κάθεται στο γραφείο του, όλο ευλάβεια με το κεφάλι του χαμηλωμένο λόγω της προσευχής και οι γύρω του, έχουν τεντώσει τα χέρια τους για να τον ακουμπήσουν ως άλλο ...χρυσό Βούδα. Το βίντεο ανάρτησε ο προσωπάρχης του Τραμπ και φυσικά το αναδημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου.

{https://x.com/Scavino47/status/2029661050174328878}