Η Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου μπαίνουν στο πλατό του GNTM με φόρα για να βοηθήσουν στην δοκιμασία αποχώρησης!

Με μία δοκιμασία «φωτιά», έρχονται αντιμέτωπα, απόψε τα μοντέλα του GNTM 6.

Από την Αμερική, στο Βερολίνο και μετά από την Ελλάδα στην Ιταλία, με οδηγούς την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ποζάρουν σε ζευγάρια και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω σε μία μηχανή.

Η Ραφαηλία, έχει κερδίσει ήδη τη θέση της στους εννέα κορυφαίους, ωστόσο θα διαγωνιστεί προκειμένου να διεκδικήσει τον τίτλο της καλύτερης φωτογραφίας.

GNTM 6: Δοκιμασία αποχώρησης με άλλον αέρα

Κάθε ζευγάρι φωτογραφίζεται στο ίδιο set και με το ίδιο styling, γνωρίζοντας πως μόνο ένας θα κατακτήσει θέση στις κορυφαίες λήψεις, ενώ ο άλλος θα βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση.

Από την δοκιμασία λοιπόν, θα προκύψουν οι πέντε καλύτερες και οι πέντε χειρότερες φωτογραφίες, ενώ ο κάθε ένας έχει την ευκαιρία να ποζάρει και να εκφραστεί όπως ακριβώς αισθάνεται.

Ο Γιώργος, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας αποχώρησης, χώρισε τα ζευγάρια, και χάρισε στον κάθε ένα την κατάλληλη μηχανή. Στα disadvantage, ο ίδιος, κλίθηκε να επιλέξει τον παίχτη που δεν θα μπορεί να δεχτεί καμία καθοδήγηση και θα έχει και δύο λεπτά έναντι των τριών που θα έχουν οι υπόλοιποι.

{https://www.youtube.com/watch?v=tNonxcOhEiQ&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Η «τυχερή», ήταν η Ξένια, η οποία πρέπει μέσα σε δύο λεπτά να αποδείξει όλα όσα αξίζει για να διεκδικήσει τη θέση της στον διαγωνισμό.

Ένα επεισόδιο με ένταση, στρατηγική, δημιουργικότητα και fashion δράση! Το GNTM 2025 ανεβάζει στροφές και ο δρόμος για τους Top 9 γίνεται πιο συναρπαστικός από ποτέ!

Ποιος θα καταφέρει να ξεχωρίσει από τον παρτενέρ του;