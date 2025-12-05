Συγκινεί η πρώην παίκτρια του GNTM, μιλώντας για τη μάχη που έδωσε και τον τρόπο με τον οποίο το ανακοίνωσε στην 8χρονη κόρη της.

Λίγες ημέρες, έχουν περάσει από όταν η Εβελίνα Σκίτσκο, η πρώην παίκτρια του GNTM, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, παρουσιάζοντας εν συντομία τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Το μοντέλο, σήμερα, Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας για τη χρονιά που πέρασε, τη μάχη που έδωσε αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε στην 8χρονη κόρη της, ότι χρειάζεται να κάνει ορισμένες θεραπείες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε, νόσησε από καρκίνο του παχέος εντέρου, που το εντόπισε όταν ήδη είχε φτάσει σε δεύτερο βαθμό, ενώ τον Απρίλιο, προχώρησε στην αφαίρεση του όγκου.

Υπενθυμίζεται, ότι η Εβελίνα Σκίτσκο, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM του 2018, όπου είχε ξεχωρίσει για το καλλίγραμμο σώμα της και την ευγένειά της.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Buongiorno», έδωσε μία σκληρή μάχη με τον καρκίνο:

«Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο. Έκανα χειρουργείο, αφαίρεση του όγκου. Η Έλενα ήθελε να ήταν δίπλα μου εκείνη την ημέρα. Το χειρουργείο έγινε στις 4 Απριλίου και είχα διαγνωστεί περίπου πριν από μια εβδομάδα. Ήμουν πολύ τυχερή, είχα μία πολύ καλή ομάδα γιατρών. Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο, δεν το περίμεναν για την ηλικία μου», ανέφερε μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκε ο όγκος, ενώ αμέσως μετά παρουσίασε ορισμένα από τα συμπτώματα που αγνοούσε για αρκετό καιρό:

«Είχα έντονα συμπτώματα, τα αγνοούσα πολύ καιρό. Είχα εναλλαγές στην τουαλέτα. Δυσκοιλιότητα, ευκοιλιότητα, είχα πολύ έντονη απώλεια βάρους. Έλεγα ότι ήταν λόγω της γυμναστικής και των ταξιδιών, αλλά δεν ήταν. Ήταν σοβαρά τα συμπτώματα. Όπως επίσης και το ότι είχε κοπεί η περίοδός μου, μου έλεγαν ότι ήταν λόγω των ταξιδιών, αλλά εγώ ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήγα σε γαστρεντερολόγο και κάναμε κάποιες αναλύσεις. Κατάλαβα λόγω των εναλλαγών στην τουαλέτα ότι ήταν εντερικό το θέμα. Μέσα από τις αναλύσεις καταλάβαμε ότι χάνω από κάπου αίμα και μου είπε ότι θα ήταν καλό να κάνω κολονοσκόπηση για να αποκλείσουμε κάποια ενδεχόμενα και το βρήκαμε εκεί», είπε και εξήγησε:

«Έγινε βιοψία, αλλά θεωρώ ότι οι γιατροί καταλαβαίνουν αν υπάρχει κακοήθεια. Το σώμα μας, μας δίνει σημάδια, το θέμα είναι να το δούμε. Ταλαιπωρήθηκα για έναν χρόνο. Ένα βράδυ είχα πολύ έντονη εναλλαγή και τότε κατάλαβα ότι δεν πρέπει να το αφήσω. Δεν είχα φόβο, συνήθως φοβόμαστε για τους άλλους».

«Δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω τι είχα, όλα έγιναν γρήγορα, ξύπνησα και είχε φύγει. Η ψυχολογία είναι το παν, είχα την καλύτερη ομάδα. Μου είχαν πει ότι είχα τη χειρότερη περίπτωση καρκίνου, αλλά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Κανείς δεν το περίμενε. Ήμουν τυχερή γιατί στο σημείο που ήταν μπορούσε να αφαιρεθεί. Θα μπορούσε να κοπεί το έντερο. Ήταν σε δεύτερο στάδιο και δεν πρόλαβε να κάνει μετάσταση. Τα βλέπεις όλα αυτά και λες ότι όσο κακό και να είναι αυτό, έχεις και μία τύχη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq5m9voa3i1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Όταν έκανα το χειρουργείο πήραν λίγους λεμφαδένες για να δουν εάν είχε επηρεαστεί. Βρήκαν κάποια μικρά κύτταρα εκεί και έκανα χημειοθεραπεία για οκτώ μήνες. Εκεί το ένιωσα, γιατί υπήρξε μία διάρκεια. Τώρα είναι όλα καλά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε στην 8 ετών κόρη της, πως θα χρειαστεί να κάνει ορισμένες θεραπείες: «Της είπα ότι είχα ένα μικρόβιο και έκανα μια θεραπεία. Όταν μεγαλώσει θα το καταλάβει. Τα παιδιά διαισθάνονται τα πάντα, εφόσον έχει μάθει να είναι πιο δραστήρια με τη μαμά της, όταν με έβλεπε ξαπλωμένη περισσότερο, με ρωτούσε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq5toen2tuh?integrationId=40599y14juihe6ly}