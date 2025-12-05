Όσα αποκάλυψε η Νεφέλη Μέγκ στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Τη γνώμη της για πρόσωπα της δημοσιότητας εξέφρασε η Νεφέλη Μεγκ κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με το Φάνη Λαμπρόπουλο, το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, η YouTuber, το βράδυ της Πέμπτης, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου είπε τη γνώμη της για όλους και για όλα, εστιάζοντας σε πρόσωπα της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, της ζήτησε, να πει «αφιλτράριστα» τη γνώμη της για κάθε ένα πρόσωπο που της αναφέρει, με την ίδια να εκφράζει την ειλικρινή της άποψη.

Νεφέλη Μεγκ: Τα σχόλια για την Ελίνα Παπίλα και την Κατερίνα Καινούργιου

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού λοιπόν, ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε τη γνώμη της για την Ελίνα Παπίλα. Σε αυτό το σημείο η Νεφέλη Μεγκ, πήρε μια ανάσα έτσι ώστε να εκφράσει την άποψή της, η οποία προέρχεται και από παλαιότερη συνεργασία τους:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άλλο είναι και άλλο δείχνει, ρε φίλε. Δεν θα ξεχάσω, όταν πήρα τη συνέντευξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ήταν στον αέρα Παρασκευή και Σάββατο είχαμε εκπομπή, ήταν έξαλλη που με έπαιξε η Μαυραγάνη και «δεν έπαιξαν εμένα». Με είχαν διώξει από το γραφείο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας πως αμέσως μετά η ίδια στάθηκε έξω από το γραφείο που συζητούσαν οι συνεργάτες της με αποτέλεσμα να τους ακούει:

«Το γραφείο εν τω μεταξύ ήταν τζάμια και τους άκουγα. Δεν μου έδιναν σημασία σε εκείνη την εκπομπή. Δηλαδή αν η Μαυραγάνη δεν ενδιαφερόταν να με παίξει την επόμενη ημέρα, δεν θα ενδιαφερόταν η εκπομπή στην οποία ήμουν μέρος. Θυμάμαι να είναι όλοι κλεισμένοι μέσα σε εκείνο το γυάλινο δωμάτιο, εγώ ήμουν έξω και καθόμουν στον καναπέ 24 ετών και την άκουγα να ωρύεται», αποκάλυψε η Νεφέλη Μεγκ.

«Φάνη, δεν με ήθελαν, το καταλαβαίνεις; Τους το είχαν πει, ήξεραν ότι θα κάνω τη συνέντευξη μια βδομάδα», κατέληξε.

Στο ίδιο απόσπασμα, φαίνεται πως ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ρωτά τη καλεσμένη του για να εκφράσει τη γνώμη της σχετικά με την Κατερίνα Καινούργιου. Η ίδια λοιπόν αποκρίθηκε:

«Συγκινούμαι πολύ που έχει πετύχει αυτό που θέλει και είναι καλά στη ζωή της. Εφόσον η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι. Δεν το λέω για κακό, το λέω για καλό! Με την έννοια ότι εφόσον το ήθελε πολύ. Συνήθως όταν θες πολύ κάτι, δεν συμβαίνει, κάπως το απωθείς...» σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το σχόλιό της, έχει θετική χροιά.

