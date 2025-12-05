Αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, η εκπομπή «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» δεν θα μεταδοθεί λόγω του 24ου Grand Prix της Formula 1.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

«Υγεία πάνω απ’ όλα»: Όσα θα δούμε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στον ΑΝΤ1, στις 13:30

• Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος Κ της Γρίπης; Ποια συμπτώματα είναι ανησυχητικά;

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Παγκόσμιος συναγερμός για τον Κρυφό Κώδικα Emoji και τα Ακρωνύμια με κρυφό νόημα, που χρησιμοποιούνται στα social και παγιδεύουν τα παιδιά μας.

• Τι ισχύει διεθνώς για τον Σκύλο Οδηγό Τυφλών και τι συμβαίνει στην χώρα μας;

• ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για ανάπηρα άτομα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

