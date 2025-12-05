«Σε μία κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η επιτροπή άμυνας του κοινοβουλίου ενέκρινε την αγορά του PULS», αναφέρει το Reuters για τη συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ.

Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε αργά το βράδυ της Πέμπτης την αγορά 36 πυραυλικών συστημάτων πυροβολικού PULS από το Ισραήλ έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την κρίση του 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με τον« ιστορικό αντίπαλό της, την Τουρκία» γράφει το Reuters.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την έγκριση της αγοράς από τη Βουλή, προσθέτοντας ότι το κόστος θα είναι περίπου 650 έως 700 εκατομμύρια ευρώ. Το Reuters είχε γράψει τον Νοέμβριο ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε συνομιλίες με το Ισραήλ για τα συστήματα.

Στο δημοσίευμά του το Reuters αναφέρει πως «η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, έχουν διεξάγει αρκετές κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός θόλου αντιαεροπορικής και πυραυλικής άμυνας αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Το σύστημα PULS, που κατασκευάζεται από την ισραηλινή Elbit, έχει εμβέλεια έως και 300 χλμ. και θα βοηθήσει στην προστασία των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες του Reuters