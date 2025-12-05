Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, με τις πληγείσες περιοχές να μετρούν ήδη σημαντικές ζημιές με πλημμύρες, προβλήματα στις υποδομές, διακοπές ρεύματος και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Η ένταση της κακοκαιρίας συνοδεύεται από ισχυρούς κεραυνούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν για ακόμη 24 ώρες, με τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει υψηλός. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλειά τους. Σε Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο ρέματα φούσκωσαν με συνέπεια να δημιουργηθούν χείμαρροι που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι ξυπνώντας μνήμες του παρελθόντος. Η κακοκαιρία κινείται προς τα ανατολικά, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται στα νησιά του Αιγαίου, τη Θεσσαλία και την Μακεδονία.

Αυτοψία στον Κηφισό έκανε την Παρασκευή και ο Νίκος Χαρδαλιάς ο οποίος έκανε λόγο για «πάρα πολλά προβλήματα. Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Συνεχίζεται το φαινόμενο όχι με την ίδια ένταση, πιστεύουμε ότι θα εκτονωθεί στις επόμενες ώρες. Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, σε κάθε περίπτωση όμως κράτησαν και ο Κηφισός και η Πικροδάφνη και ο Ποδονίφτης και ο Ιλισσός και ο Βριλισσός και το Χαϊδαρόρεμα και το Κόρμπι, οριακά κρατήσαμε και τον Σαρανταπόταμο».

Πρόσθεσε πως «τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα, το καταλαβαίνετε. Έχουμε να κάνουμε με 3,8 εκατομμύρια στρέμματα στην Αττική, άναρχα δομημένα, με αυθαίρετες παρεμβάσεις εγκληματικές εδώ και δεκαετίες. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε σε αυτή τη μάχη να είμαστε συνεπείς» απαριθμώντας τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι σε εξέλιξη. Τόνισε ακόμα πως «έχουμε σημειακά ζητήματα σε πολλές γειτονιές, δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα εδώ και δεκαετίες που παρουσιάζονται στα θέματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής.

»Θέλω να θυμίσω ότι η Αττική και η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αφορά σε 448 ρέματα. Θέλω να το σημειώσετε αυτό, 881 χιλιόμετρα που πρέπει να τα καθαρίσουμε, να τα διευθετήσουμε, να εξασφαλίσουμε όρους πραγματικής παροχέτευσης. Ολοκληρωμένο σχέδιο εδώ και δεκαετίες δεν μπόρεσε ποτέ να εφαρμοστεί, πιστεύω όμως ότι βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, κάνουμε και ένα βήμα για να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς».

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ- Πού θα «χτυπήσει» και πώς θα κινήθει η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για την κακοκαιρία Byron, το οποίο είχε εκδώσει την Τετάρτη (03/12) προχώρησε, το μεσημέρι της Παρασκευής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η «Κόκκινη Προειδοποίηση» παραμένει και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025). Σύμφωνα με την προειδοποίηση οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η προέλαση της κακοκαιρίας Byron που σαρώνει τη χώρα εδώ και ένα 24ωρο θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα και στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

«Καμπανάκι» Ζιακοπούλου για τις επόμενες ώρες

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, προειδοποιεί για την ανάγκη αυξημένης προσοχής, τονίζοντας ότι πολλές περιοχές παραμένουν σε κίνδυνο λόγω της κακοκαιρίας «Byron». Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις επόμενες ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία και τα νησιά του Αιγαίου. Η αποκλιμάκωση των έντονων φαινομένων προβλέπεται από το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ από τη νέα εβδομάδα αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού. Οι πολίτες καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών ή κατολισθήσεων.

Θοδωρής Κολυδάς: Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο «μάτι» του Byron με επίμονες ισχυρές καταιγίδες

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται στην πορεία του κύματος της κακοκαιρίας σημειώνοντας ότι «ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε: α. στην κεντρική Μακεδονία β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα»

Καρέ-καρέ το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από Μάνδρα και Νέα Πέραμο

Απόγνωση και πολλά προβλήματα άφησαν πίσω τους οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία Byron σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο, απ' όπου η Πυροσβεστική δέχθηκε τις περισσότερες κλήσεις για άντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Προβλήματα πορκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων, καθώς και άλλοι δρόμοι στην περιοχή και τη Νέα Πέραμο. Επιπλέον, στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση των οχημάτων, από τα διόδια της Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, εξακολουθεί να διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Προβλήματα στη Νέα Πέραμο

Οι δρόμοι της Νέας Περάμου μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τα νερά να εισχωρούν σε αυλές και σπίτια, ενώ καταστράφηκαν και καλλιέργειες.

Ακόμη και το κοιμητήριο της περιοχής πλημμύρισε, με τη στάθμη του νερού να καλύπτει τα μνήματα.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τα συνεργεία του δήμου εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της πόλης.

Ξύπνησαν μνήμες 2017 στη Μάνδρα

Επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και εργάζονται για την αποκατάσταση της πόλης, η οποία χτυπήθηκε άγρια τη νύχτα από την καταιγίδα, υπήρξαν πλημμύρες και κατέβηκε λάσπη στους δρόμους, παρασύροντας αυτοκίνητα.

Μάλιστα, στη Μάνδρα έσπασε αγωγός ύδρευσης και άνοιξε τρύπα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Συνεργείο έχει μεταβεί προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά, ωστόσο υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ερέτρια: Καταστροφές από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα (εικόνες)

Η κακοκαιρία Byron σάρωσε την Εύβοια, με την Ερέτρια να πλήττεται ιδιαίτερα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σπίτια και καταστήματα έχουν σοβαρές ζημιές σε από τη ροή των νερών και τα φερτά υλικά.

Το επόμενο διάστημα χαρακτηρίζεται κρίσιμο, καθώς τα φαινόμενα συνεχίζονται και οι τοπικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σύμφωνα με το Evima.gr.

Για δέκα πέντε ώρες έβρεχε αδιάλειπτα με πολλή ένταση και συνοδεία δυνατών κεραυνών που έσειαν ουρανό και γη. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ερέτριας, υπό την επίβλεψη του προέδρου Γιώργου Βρακά, επιχειρούν για την άντληση υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης στους πλημμυρισμένους χώρους.

Φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: σπίτια με νερά ως το γόνατο, καταστήματα γεμάτα λάσπη, δρόμοι που θυμίζουν ποτάμια γεμάτα φερτά υλικά.

Οι κάτοικοι της Ερέτριας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των πλημμυρών και αποκατάστασης της περιοχής.

Η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ερέτριας βρίσκεται επί ποδός από νωρίς το πρωί. Συνεργεία υπό τις οδηγίες του προέδρου Γιώργου Βρακά επιχειρούν συνεχώς για άντληση υδάτων και αποκατάσταση της πρόσβασης στους πλημμυρισμένους χώρους. Ωστόσο, η συνεχής βροχόπτωση δυσκολεύει δραματικά τις εργασίες.

Η Εύβοια στο κόκκινο – Σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για ολόκληρη την Εύβοια, καθώς τα φαινόμενα δεν δείχνουν σημάδια ύφεσης. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Ποτάμια και ρέματα βρίσκονται ένα βήμα πριν την υπερχείλιση, ενώ πολλές κοινότητες μετρούν ήδη τις πληγές τους από τις κατολισθήσεις, τα φερτά υλικά και τις εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Η Ερέτρια και γενικότερα η Εύβοια βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με τις τοπικές αρχές και τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.

Απέραντη λίμνη από τις βροχοπτώσεις στα Μέγαρα - Στις λάσπες το Γύθειο

Και τα Μέγαρα έπνιξαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις. Το σαρωτικό πέρασμα των φαινομένων αφήνει πίσω του εικόνες καταστροφής στις αγροτικές εκτάσεις. Η περιοχή Λάκκα Καλογήρου έχει κυριολεκτικά «πνιγεί» από τις βροχοπτώσεις. Στην περιοχή εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού, το οποίο σε πολλά σημεία εξακολουθεί να ξεπερνά το μισό μέτρο.

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο των Μεγάρων

Ισχυρές βροχές που έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμύρα στον χώρο του αεροδρομίου των Μεγάρων. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν νερά να έχουν καλύψει τμήματα του διαδρόμου και των γύρω εγκαταστάσεων, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία του αεροδρομίου. Συνεργεία του δήμου και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται ήδη επί τόπου για την άντληση των υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον χώρο.

Και στο Γύθειο ρέματα υπερχείλισαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν οι τόνοι λάσπης, ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να επανέλθουν σε ρυθμούς κανονικότητας. Στη Σκάλα Λακωνίας οδηγοί κινδύνευσαν από ορμητικούς χειμάρρους, στο Γύθειο οι κάτοικοι του χωριού Πλάτανος ανέβηκαν στις ταράτσες για να σωθούν, ενώ δεκάδες σπίτια υπέστησαν καταστροφές από τις λάσπες.

Σε πλήρη κινητοποίηση ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε 24ωρη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων από το βράδυ της Πέμπτης 4/12 έως και σήμερα, καθώς η κακοκαιρία BYRON δοκίμασε μεγάλο μέρος της πόλης με ισχυρή βροχόπτωση και συσσωρευμένα ύψη νερού που έφτασαν τα 77 χιλιοστά βροχής με βάση τα μέχρι το πρωί δεδομένα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες παρενέβησαν όπου κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Από τα πρώτα λεπτά εκδήλωσης των φαινομένων, τα συνεργεία του Δήμου επιχειρούσαν συνεχώς σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Σε περιοχές γνωστής υψηλής επικινδυνότητας -βάσει των επιχειρησιακών χαρτών GIS που διαθέτει η Πολιτική Προστασία- υπήρξαν κλιμάκια με εξοπλισμό και ξεκίνησαν αμέσως παρεμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι το δίκτυο ομβρίων της Αθήνας καλύπτει μόλις το 20% της έκτασης, η πόλη άντεξε σε μεγάλο βαθμό στον όγκο της βροχής, ο οποίος σε ορισμένα σημεία άγγιξε τα 45 χιλιοστά την ώρα, στη διάρκεια της απογευματινής καταιγίδας. Στις περιοχές όπου υπάρχει χώμα, πράσινο και διείσδυση νερού στο υπέδαφος, τα φαινόμενα ήταν σαφώς ηπιότερα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης των φυσικών λύσεων.





Η Πολιτική Προστασία συντόνιζε την επιχειρησιακή δράση σε πραγματικό χρόνο. Από την πρώτη στιγμή, οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας, βρέθηκαν σε κρίσιμα σημεία -μεταξύ αυτών και ο Λυκαβηττός, η οδός Αντιγόνης, Αμπελόκηποι, Άνω Πατήσια και Ποδονίφτης, κέντρο Αθήνας, Χαμοστέρνας, Λένορμαν, Πειραιώς, κλπ.- επιτηρώντας το δίκτυο και διευκολύνοντας την πρόσβαση συνεργείων εκεί όπου εντοπίζονταν προβλήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιούσε συνεχείς αυτοψίες στα σημεία όπου αναφέρονταν προβλήματα.

Η παρουσία τους στο πεδίο και η μεταφορά εικόνων σε πραγματικό χρόνο στο συντονιστικό ηλεκτρονικό εργαλείο επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει, επέτρεψε την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών και τη γρήγορη μετάβαση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Οι παρεμβάσεις έγιναν αμέσως και η κατάσταση έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί. Σε σημεία που εμφανίζουν συχνά συσσώρευση υδάτων, πραγματοποιήθηκε απάντληση από νωρίς το πρωί και η κυκλοφορία έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Η αποκατάσταση, όπου απαιτείται, συνεχίζεται κανονικά και η αποκομιδή απορριμμάτων διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Από τις πρώτες ώρες του φαινομένου, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανέπτυξε αντλητικά οχήματα σε κομβικά σημεία της πόλης, είτε προληπτικά σε περιοχές όπου γνωρίζουμε ότι εμφανίζονται έντονα φαινόμενα, είτε επιχειρησιακά όταν απαιτήθηκε άντληση υδάτων. Επιπλέον, η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων βρισκόταν σε συνεχή επιφυλακή στο γεφυράκι της οδού Σαλαμινίας, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση υπερχείλισης.

Μέχρι κι αυτή την ώρα, συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης παραμένει στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Δήμου Αθηναίων «Σωκράτης». Οι ομάδες Πρασίνου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες και η Οδοποιία κατέγραφαν βλάβες, αντιμετώπιζαν αστοχίες σε καπάκια και σημεία του οδοστρώματος και παρενέβαιναν ώστε να απομακρύνουν κινδύνους. Παράλληλα, το Μητρώο Εργοληπτών ενεργοποιήθηκε για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, μεταξύ των οποίων ο λόφος του Λυκαβηττού πλησίον της τάφρου, το ρέμα Ποδονίφτη και η γέφυρα Χαλκίδος, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα όπως JCB και φορτηγά. Επιπρόσθετα, λόγω εκτίναξης καλυμμάτων φρεατίων, που αφορούν υποδομές αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ, τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές σημάνσεις και προστατευτικά εμπόδια σε κεντρικούς άξονες της πόλης, ενώ αφαιρέθηκαν πλαστικά καλύμματα που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι και είχαν φράξει τις σχάρες μπροστά στα Προπύλαια.

Το ΚΥΑΔΑ και οι ομάδες Street Work περιπολούσαν σταθερά για τον εντοπισμό αστέγων και τη μεταφορά όσων χρειάζονταν υποστήριξη στις ανοιχτές δομές. Σε αυτό το πλαίσιο, μία οικογένεια μεταφέρθηκε αμέσως στο Πολυδύναμο.

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Για λόγους ασφάλειας και μετά από επικαιροποιημένη ενημέρωση από ΕΜΥ και Αστεροσκοπείο, ο Εθνικός Κήπος παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας λόγω πτώσεων κλαδιών και συσσώρευσης υδάτων.



