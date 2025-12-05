Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια με τα προβλήματα να αυξάνονται συνεχώς από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η κακοκαιρία Byron σάρωσε την Εύβοια, με την Ερέτρια να πλήττεται ιδιαίτερα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σπίτια και καταστήματα έχουν σοβαρές ζημιές σε από τη ροή των νερών και τα φερτά υλικά.

Το επόμενο διάστημα χαρακτηρίζεται κρίσιμο, καθώς τα φαινόμενα συνεχίζονται και οι τοπικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σύμφωνα με το Evima.gr.

Για δέκα πέντε ώρες έβρεχε αδιάλειπτα με πολλή ένταση και συνοδεία δυνατών κεραυνών που έσειαν ουρανό και γη. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ερέτριας, υπό την επίβλεψη του προέδρου Γιώργου Βρακά, επιχειρούν για την άντληση υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης στους πλημμυρισμένους χώρους.

Φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: σπίτια με νερά ως το γόνατο, καταστήματα γεμάτα λάσπη, δρόμοι που θυμίζουν ποτάμια γεμάτα φερτά υλικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deqa8gas9cg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κάτοικοι της Ερέτριας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των πλημμυρών και αποκατάστασης της περιοχής.

Η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ερέτριας βρίσκεται επί ποδός από νωρίς το πρωί. Συνεργεία υπό τις οδηγίες του προέδρου Γιώργου Βρακά επιχειρούν συνεχώς για άντληση υδάτων και αποκατάσταση της πρόσβασης στους πλημμυρισμένους χώρους. Ωστόσο, η συνεχής βροχόπτωση δυσκολεύει δραματικά τις εργασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq54rffll41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Εύβοια στο κόκκινο – Σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για ολόκληρη την Εύβοια, καθώς τα φαινόμενα δεν δείχνουν σημάδια ύφεσης. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Ποτάμια και ρέματα βρίσκονται ένα βήμα πριν την υπερχείλιση, ενώ πολλές κοινότητες μετρούν ήδη τις πληγές τους από τις κατολισθήσεις, τα φερτά υλικά και τις εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Η Ερέτρια και γενικότερα η Εύβοια βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με τις τοπικές αρχές και τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.