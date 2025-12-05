Απεγκλωβισμός οδηγών στη γέφυρα της Αρίωνος στην Ραφήνα αφού φούσκωσε και ξεχείλισε το ρέμα.

Ο τεράστιος όγκος νερού που «έπεσε» με τις βροχές και τις καταιγίδες της κακοκαιρίας Byron προκάλεσε προβλήματα στη Ραφήνα με το γεφυράκι στην Αρίωνος να πλημμυρίζει και για ακόμη μια φορά οδηγοί να εγκλωβίζονται στα οχήματά τους.

Το Μεγάλο Ρέμα «φούσκωσε» τα ορμητικά νερά σκέπασαν τη γέφυρα με τους οδηγούς να μένουν εγκλωβισμένοι και να χρειάζεται η παρέμβαση της Ομάδας Εθελοντικής Προστασίας του Δήμου.

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού με ασφάλεια των οδηγών ενώ για σχεδόν δύο ώρες είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη Γέφυρα μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Το νερό ανέβηκε απότομα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα το όχημα να παγιδευτεί στη ροή. Μετά την ειδοποίηση, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οχήματα και διασώστες έφτασαν στο σημείο και, παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους επιβάτες. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και τον καθαρισμό της γέφυρας, η κυκλοφορία δόθηκε και πάλι στους οδηγούς.

{https://www.facebook.com/ethorp/posts/pfbid02jFodxWcVURyKst5cYwwRwBF4S9mvVep3t6pvw1CDB18roP5VXLB5nfw8XBgRQMGtl}