Με μια εκτενή ανάρτηση, ο Αλέξης Χαρίτσης τοποθετήθηκε για την παρουσία του στην εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς, συνδέοντας τόσο το προσωπικό και πολιτικό φορτίο της περίστασης όσο και τις προκλήσεις που βλέπει μπροστά για την Αριστερά το 2025.

Ο πρώην υπουργός και επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επέλεξε να «απαντήσει» με έξι σημεία, επιχειρώντας μια συνολική αποτίμηση της πολιτικής συγκυρίας αλλά και του ρόλου των προοδευτικών δυνάμεων.

Ο Αλέξης Χαρίτσης εξηγεί πως η παρουσία του στην εκδήλωση είχε προσωπική και πολιτική διάσταση. Περιγράφει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ως «συλλογική βιογραφία» της γενιάς που βίωσε την άνοδο των κινημάτων και στη συνέχεια τη διακυβέρνηση μιας χώρας σε κρίση.

Ταυτόχρονα, τάσσεται ανοικτά υπέρ ενός ευρέος «Λαϊκού Μετώπου» απέναντι στη Δεξιά και τον διεθνή ακροδεξιό λόγο, υπογραμμίζοντας πως «δεν χωρούν περιχαρακώσεις» και ούτε αποκλεισμοί.

Αν και αναγνωρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας πλέον μιλά πιο ανοιχτά για κρίσιμες τομές –ανισότητες, κλίμα, ειρήνη– ο Αλέξης Χαρίτσης υποστηρίζει πως δεν αρκούν γενικές διαπιστώσεις.

Ζητά σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις: γενναία φορολόγηση του πλούτου, εγκατάλειψη των εξορύξεων και των επιδοτήσεων μεγάλων ομίλων, αντίσταση στον «παγκόσμιο τραμπισμό» και στους εξοπλισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/share/p/1AbTrV5prU/}