«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατεβάσει τους τόνους του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα», εκτιμά ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στην Αριστερά δεν μας νοιάζουν ούτε οι θέσεις ρεζερβέ, ούτε αν θα είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη μεσαία ή στην τελευταία σειρά. Στρατιώτες έχουμε μάθει να είμαστε. Σας θυμίζω ότι ήμουν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κι επέλεξα να μπω στον πολιτικό πάγο για έναν ολόκληρο χρόνο επί Κασσελάκη, γιατί δεν μου το επέτρεπαν οι αρχές και οι αξίες μου. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του και έχει δώσει τα δείγματα γραφής του», τόνισε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας στη Naftemporiki TV.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του, τόνισε: «Όσον αφορά την πολιτική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρθηκε για την ανάγκη να υπάρξει ένα big bang στον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα, διότι έχουμε μια κυβέρνηση, τη ΝΔ, που από το 41% πήγε στο 28% στις ευρωεκλογές και τώρα στις δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι λίγο πάνω από το 20%, ενώ από τον προοδευτικό χώρο δεν υπάρχει ισχυρός πόλος διακυβέρνησης να την αντιμετωπίσει, αυτό είναι αδιέξοδο, είναι μια ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα και αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η ανισορροπία, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της ακροδεξιάς. Το βλέπουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική».

Υπογράμμισε τη διαφωνία του με την τακτική του «τσουβαλιάσματος», λέγοντας: «Δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα, ότι φταίμε όλοι το ίδιο, ότι είμαστε όλοι ιδιοτελείς και ότι κοιτάμε να είμαστε πρώτοι στο χωριό, διότι αποδόθηκαν ευθύνες συλλήβδην σε όλους, οι οποίες δεν αναλογούν. Θυμίζω ότι για περισσότερο από ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του παλεύουν για την υπόθεση της συνεργασίας και της ενότητας του προοδευτικού χώρου. Ο Σωκράτης Φάμελλος εκλέχθηκε πρόεδρος και ένα μήνα μετά την εκλογή του είπε "ελάτε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Αν ήταν στη λογική να είμαι πρώτος στο χωριό, θα έλεγε ας μείνω στο 6, 7, 8% που είχε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να είμαι πρόεδρος ενός κόμματος που θα έβγαζε 20 - 25 βουλευτές στη Βουλή. Δεν είπε αυτό. Είπε από την πρώτη στιγμή ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί ένα ενιαίο, ένα κοινό, ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στη ΝΔ και αυτή η αναγκαιότητα συνεχίζει και υπάρχει σήμερα».

«Ας σκεφτούμε ποια θα είναι η κατάσταση σε ένα χρόνο, όταν θα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ποιοι θα είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί; Και για το ΠΑΣΟΚ και για ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με βάση όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν σας κρύβω την ανησυχία μου να υπάρξει μια επανάληψη των συσχετισμών που υπήρχαν στις ευρωεκλογές 2024. Δηλαδή να υπάρχει ένας πόλος της δεξιάς - κεντροδεξιάς με τη ΝΔ σε ποσοστά λίγο κάτω από το 30% και να παλεύουν δύο ή και τρία κόμματα – γιατί βλέπουμε και την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου σε διψήφια ποσοστά - για το ποιος θα είναι δεύτερος σε χαμηλά διψήφια ποσοστά. Εγώ δεν θεωρώ ότι μια λογική αντιπαράθεσης ανάμεσα στον χώρο της Αριστεράς και στο ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι δεύτερος σε χαμηλά διψήφια ποσοστά θα δώσει λύση στη χώρα. Άκουσα τον κ. Μαραντζίδη, ο οποίος είναι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, να λέει ότι ο Τσίπρας θα χάσει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να κερδίσει. Οι ανάγκες της κοινωνίας δεν μπορούν να περιμένουν πολλές ακόμη θητείες της ΝΔ», πρόσθεσε.

«Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να επιμείνουμε στην υπόθεση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατεβάσει τους τόνους του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν χρειάζονται τόσο υψηλοί τόνοι, διάλογος πρέπει να γίνει και να συζητήσουμε πάνω σε προγραμματικά ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται ήδη κάποιες μικρές κινήσεις. Είναι καλό ότι ξεκινήσαμε και στη Βουλή κοινές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτή είναι η δική μας θέση και νομίζω ότι αυτή είναι και πλειοψηφική στην κοινωνία», ανέφερε ο Στ. Καλπάκης.