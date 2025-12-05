Τι αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας».

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είχαν κάθε δυνατότητα να συγκροτήσουν κοινή κοινοβουλευτική ομάδα μετά την εκδίωξη του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία της Κουμουνδούρου.

Ακόμα και αν δεν συγκροτούσαν ενιαίο κόμμα, με την κοινή κοινοβουλευτική ομάδα θα επανερχόταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέση που έλαβαν «εν πλω» το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν γινόταν κοινή Κ.Ο. θα έστελνε ξανά το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, όπως δηλαδή ψήφισε ο ελληνικός λαός.

Η αλήθεια είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελλος το επεδίωξαν, το ήθελε και ο Αλέξης Χαρίτσης, αλλά αντιδρούσε η "ομάδα Πολάκη" που ζητούσε την επιστροφή της Νέας Αριστεράς στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με δυο ακόμα βουλευτές της ΝέΑρ.

Όπως πληροφορείται η στήλη στο παρασκήνιο κάποιοι, στη σκιά της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρούν να επαναφέρουν τα σενάρια συγκρότησης «εδώ και τώρα» κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας.

Δύσκολο να συμβεί, καθώς στη Νέα Αριστερά δεν άλλαξε κάτι ως προς τις προθέσεις, ενώ τώρα θα ήταν και πιο δύσκολο μια κοινή κοινοβουλευτική ομάδα των δυο κομμάτων να μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δύσκολα πλέον θα έχανε μέσω των «μεταγραφών» που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αποκλειστικές δε πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» επιμένουν πως αν επιχειρούνταν τώρα η ίδρυση κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας από τον ΣΥΡΙΖΑ θα ανεξαρτητοποιούνταν (σε πρώτη φάση;) 6-7 βουλευτές. Και αυτό επειδή κατανοούν πως μια τέτοια κίνηση που δεν μπορούσε να γίνει πολύ καιρό και επιχειρείται τώρα έχει ως στόχο να εμποδιστεί στο εγχείρημά του ο Αλέξης Τσίπρας.

Εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο...