«Τα φρεάτια "πετάνε" νερό προς τα πάνω όταν το αποχετευτικό δίκτυο φτάσει στα όριά του. Σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, σχολιάζοντας εικόνες από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron.

«Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω. Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα», εξηγεί ο Θ. Κολυδάς.

«Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται, ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα», επισημαίνει.

