Συνέντευξη στο Mega και την εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Είναι τρέλα η εμμονή στην υπέρμετρη φορολογία στα καύσιμα» δήλωσε ενώ ανέφερε επίσης πως είναι «αρχή του ξηλώματος η απόφαση για τις υποκλοπές».

Για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου και τα μέτρα της κυβέρνησης:

«Για τα οικονομικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι λίγοι έχουν καταλάβει το βάθος και το εύρος της κρίσης που έχουμε μπροστά μας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να προστατευτούν τα μεσαία εισοδήματα. Μου έστειλε όση ώρα μιλάγαμε ένας φίλος μια απόδειξη σημερινή βενζίνης στα 10 ευρώ πάνω από το 50% είναι φόροι και τέλη και η αξία η πραγματική του καυσίμου είναι κάτω. Όταν φτιάχνεις ένα υπερπλεόνασμα περίπου 10 δις που είναι πολύ πάνω από το στόχο, πρέπει να αλλάξεις κάποιες πολιτικές για να προστατεύσεις ιδίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Δεν έχω ακούσει ότι είναι στη διάθεση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, μάλιστα το απορρίπτουν. Δηλαδή μπορεί να πληρώνεις ένα γέμισμα 100 ευρώ και να είναι 45 το καύσιμο και 55 φόροι και τα τέλη, είναι τρελά. Πως να το κάνουμε; Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει τη φορολογία. Έχουμε πάνω από 10 δις πλεόνασμα. Εγώ δεν λέω να πέσουμε εκτός δημοσιονομικών στόχων. Κοιτώντας τους στόχους καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία, να χαμηλώσουμε αυτόν τον υπερφόρο. Να βάλουμε το πλαφόν, να μην το βάλουμε μόνο στην αντλία, να το βάλουμε σε όλη την αλυσίδα. Ας ρωτήσει η κυβέρνηση τον κ. Χριστοδουλίδη πώς γίνεται η ίδια βενζίνη που διυλίζουμε εδώ να έχει 1.30 και 1.40 στην Κύπρο και 1.90 και 2.00 στο Μαρούσι και την Νέα Ιωνία Η ίδια βενζίνη είναι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh2b47h4cmxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την στρατηγική του:

«Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον Νοέμβρη του 2024 ήταν σε μια κατάσταση απόλυτης πολιτικής απαξίας. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια με τον Σωκράτη Φάμελλο, η οποία νομίζω έχει αποδώσει σε αυτό το σκέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παρόλο που έχει συρρικνωθεί δημοσκοπικά, να είναι ένα σοβαρό και αξιόπιστο κόμμα που το σέβονται και οι όμοροι χώροι αλλά και οι πολιτικοί αντίπαλοι. Δεν δεν είναι ένα κόμμα το οποίο το χλευάζει κανένας, όπως έγινε την περίοδο 2023 - 2024. Από κει και πέρα όμως, το πολιτικό πρόβλημα στη χώρα -και αυτή είναι η στρατηγική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ- παραμένει. Το θέμα δεν είναι εάν εμείς ανεβήκαμε στη δημοσκόπηση, που όντως ανεβήκαμε, προφανώς σε σχέση με το να πέφταμε είναι καλύτερα να ανεβαίνουμε.αλλά για μας ο στόχος δεν είναι μια αυτόνομη κάθοδος που θα ανεβούμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο αλλά είναι μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο προκειμένου να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Δεν παρεμβαίνω στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Κάνω όμως μια πολιτική κριτική: Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που λόγω της πολυδιάσπασης των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον κ. Μητσοτάκη. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην ενότητα των δυνάμεων».

Για την απόφαση του Πρωτοδικείου για το σκάνδαλο των υποκλοπών:

«Αυτό το οποίο έφερε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για τις υποκλοπές είναι η αρχή του ξηλώματος. Το δικαστήριο καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες για την υπόθεση του Predator. Ερώτημα τώρα ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης: Τέσσερις ιδιώτες μόνοι τους ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν θα παρακολουθώ τη μισή κυβέρνηση, την ηγεσία του στρατεύματος, κεντρικά στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τη Γεροβασίλη, τον Σπίρτζη, τον κ. Ανδρουλάκη, ανθρώπους οι οποίοι πήγαν πολιτικά και στη Νέα Δημοκρατία, διάβασα τη λίστα Μενουδάκου είδα μέσα τον κ. Καρανικόλα και τον κ. Λοβέρδο; Λέω ξυπνήσανε αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες μόνοι τους και είπαν θα παρακολουθούμε αυτούς που με βάση τις ιδιότητές τους και συνεργάτες τους και τις γυναίκες τους και τους άντρες τους, είναι οι βασικοί υπουργοί της εξουσίας και του χρήματος στην Ελλάδα και βεβαίως που παρακολουθούσαν και δημοσιογράφους; Δημοσίευσε το Βήμα πριν από δύο Κυριακές τη λίστα Μενουδάκου. Ποιοι ήταν αυτοί οι στόχοι; Οι ίδιοι εφαπτόμενοι χιαστί στόχοι που παρακολουθούσε και η ΕΥΠ. Να δώσω ένα παράδειγμα: Πρώτο νομοθέτημα το 2019, ήμουν βουλευτής, ο πρωθυπουργός πήρε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ. Όταν παρακολουθούσε ο κεντρικός μηχανισμός για παράδειγμα την κ. Γκαντώνα και τον κ. Σιωμόπουλο και σταματούσε το τρίμηνο της ΕΥΠ, έμπαινε το Predator. Δηλαδή εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο σύνθετα. Πρέπει λοιπόν και τα ψηλότερα δικαστήρια που είχαν αρχειοθετήσει την υπόθεση, να τη δουν ξανά, να δουν τις μαρτυρίες. Δεν θα είχε αποκαλυφθεί τίποτα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μαζί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν σήκωνε το θέμα αυτό πάρα πολύ ψηλά μαζί με κάποιους δημοσιογράφους, ενώ την ίδια στιγμή μας έλεγαν ότι «είναι αντιδημοφιλές» και «αυτό δεν μετράει».