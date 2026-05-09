Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ενδέχεται να καθορίσει όχι μόνο την έκβαση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, αλλά και τη μελλοντική ισορροπία εξουσίας μέσα στο ίδιο το Ιράν.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη φάση, με το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας να παραμένει ανοιχτό αλλά βαθιά αμφιλεγόμενο στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το CNN, μια μικρή αλλά ιδιαίτερα επιδραστική σκληροπυρηνική ομάδα έχει εντείνει τις προσπάθειές της να υπονομεύσει κάθε προσέγγιση με την Ουάσινγκτον, ενισχύοντας το κλίμα πολιτικής έντασης και αναδεικνύοντας τις βαθιές ρωγμές στο ιρανικό πολιτικό σύστημα.

Η φατρία «Jebhe-ye Paydari» και η ιδεολογική της ταυτότητα

Η ομάδα, γνωστή ως «Jebhe-ye Paydari» (Μέτωπο Αντοχής), θεωρείται από αναλυτές μία από τις πιο ακραίες εκδοχές του ιρανικού συντηρητικού μπλοκ.

Αυτοπροσδιορίζεται ως θεματοφύλακας της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 και προωθεί μια γραμμή απόλυτης αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Για τα μέλη της, η σύγκρουση δεν είναι συγκυριακή αλλά διαρκής και ιδεολογικά θεμελιωμένη.

Οι θέσεις της περιλαμβάνουν:

απόρριψη κάθε μορφής διαπραγμάτευσης με τη Δύση,

πλήρη αντίθεση σε συμφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα,

και την άποψη ότι η “αντίσταση” αποτελεί θεμελιώδη αποστολή του ιρανικού κράτους.

Μια χώρα σε μετάβαση

Η ένταση αυτή εκδηλώνεται σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής ρευστότητας στο Ιράν, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανώτατη ηγεσία της χώρας και την αναδιάταξη ισορροπιών εξουσίας.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επιχειρεί να διατηρήσει εικόνα ενότητας και σταθερότητας, ωστόσο η πραγματικότητα δείχνει ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργεί υπό έντονη πίεση.

Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, οι περιφερειακές εντάσεις και οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου διαφορετικές πολιτικές τάσεις συγκρούονται ανοιχτά για τον έλεγχο της επόμενης ημέρας.

Η μάχη γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί διαχρονικά το πιο ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις Τεχεράνης–Ουάσινγκτον.

Οι σκληροπυρηνικοί της Paydari απορρίπτουν κάθε συζήτηση περιορισμών ή διεθνών συμφωνιών, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε υποχώρηση θα ισοδυναμούσε με στρατηγική ήττα.

Αντίθετα, διπλωματικές πηγές και μετριοπαθείς κύκλοι στο Ιράν υποστηρίζουν ότι μια ελεγχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει τις κυρώσεις και να σταθεροποιήσει την οικονομία.

Εσωτερικός διχασμός

Η ένταση έχει μεταφερθεί και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Μέλη της φατρίας έχουν επιτεθεί δημόσια σε Ιρανούς διαπραγματευτές, κατηγορώντας τους για υποχωρητικότητα και “απιστία” απέναντι στις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε δημόσιες παρεμβάσεις και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην ομάδα, οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ παρουσιάζονται ως επικίνδυνη παραχώρηση, ενώ πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις δέχονται έντονη κριτική.

Ορισμένοι βουλευτές που συνδέονται με το Μέτωπο έχουν αρνηθεί να υποστηρίξουν επίσημες δηλώσεις υπέρ των διαπραγματεύσεων, δείχνοντας το βάθος της εσωτερικής διάσπασης.

Ένα δίκτυο επιρροής μέσα στο ιρανικό σύστημα

Παρά τον χαρακτηρισμό της ως «περιθωριακής» από ορισμένους αναλυτές, η Paydari διαθέτει πραγματική θεσμική παρουσία.

Μέλη ή υποστηρικτές της βρίσκονται: στο ιρανικό κοινοβούλιο, σε κρατικά μέσα ενημέρωσης και σε θρησκευτικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς.

Πρόσωπα όπως ο Σαΐντ Τζαλίλι έχουν αναδειχθεί σε κεντρικές πολιτικές φιγούρες του σκληροπυρηνικού χώρου, ενισχύοντας την επιρροή της ομάδας στην εσωτερική πολιτική σκηνή.

Τα τελευταία χρόνια, η φατρία έχει ενισχύσει την παρουσία της και στον δημόσιο χώρο, οργανώνοντας συγκεντρώσεις και πολιτικές εκδηλώσεις που προβάλλουν την ανάγκη «αντίστασης» απέναντι στη Δύση.

Η ρητορική αυτή φαίνεται να βρίσκει απήχηση σε ένα τμήμα νεότερων Ιρανών, ιδιαίτερα μετά τις περιφερειακές συγκρούσεις και τις εξωτερικές πιέσεις, οι οποίες έχουν ενισχύσει το αίσθημα περικύκλωσης.

Αντιδράσεις και ανησυχίες για την αποσταθεροποίηση

Παρά τη δυναμική της, η ομάδα αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική ακόμη και από συντηρητικούς κύκλους, οι οποίοι φοβούνται ότι η σκληρή γραμμή μπορεί να απομονώσει περαιτέρω το Ιράν διεθνώς.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η δημόσια σύγκρουση γύρω από τις διαπραγματεύσεις: αποδυναμώνει την εικόνα ενότητας του καθεστώτος, ενισχύει τις πιέσεις από ΗΠΑ και συμμάχους και περιπλέκει τη διαπραγματευτική στρατηγική της Τεχεράνης.

Πέρα από τις άμεσες διαπραγματεύσεις, η σύγκρουση αντανακλά μια βαθύτερη πολιτική και ιδεολογική μάχη: ποια κατεύθυνση θα πάρει το Ιράν στην επόμενη δεκαετία.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι υποστηρίζουν τον ρεαλισμό και τη διπλωματική προσαρμογή, και από την άλλη οι «υπερεπαναστάτες» που θεωρούν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τη Δύση αποτελεί απειλή για την ίδια την ταυτότητα του καθεστώτος.