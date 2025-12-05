Ο Αντώνης Σαμαράς έχει στείλει – με πρόσφατη συνέντευξη - ένα πρώτο ξεκάθαρο στίγμα για την πρόθεση του να επιστρέψει με νέο δεξιό κόμμα ενώ η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή και την κινητικότητα που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα από το στρατόπεδο της Μαρίας Καρυστιανού.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα με αξιώσεις να κάνει την ανατροπή στις εκλογές είναι ένας μόνον από τους αστάθμητους παράγοντες που προβληματίζουν την κυβέρνηση την ώρα που καλείται να δώσει την πιο δύσκολη εκλογική μάχη της.

Το Μαξίμου βλέπει το, ήδη, ρευστό πολιτικό περιβάλλον να μεταβάλλεται το αμέσως επόμενο διάστημα κατά τέτοιο τρόπο που να της στερεί τη δυνατότητα για οποιαδήποτε βάσιμη πρόβλεψη.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει στείλει – με πρόσφατη συνέντευξη - ένα πρώτο ξεκάθαρο στίγμα για την πρόθεση του να επιστρέψει με νέο δεξιό κόμμα ενώ η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή και την κινητικότητα που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα από το στρατόπεδο της Μαρίας Καρυστιανού.

Σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον κανείς από το κυβερνητικό περιβάλλον δεν μπορεί να σταθμίσει τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές.

Θολή η πρώτη αντίδραση για το Κίνημα Τσίπρα

Η πρώτη θολή αντίδραση της κυβέρνησης για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς που γρήγορα μετατράπηκε σε πολιτική συγκέντρωση με επίδικο την προαναγγελία νέου πολιτικού φορέα, είναι ενδεικτική. Ακόμη και το βασικό επιχείρημα του κυβερνητικού εκπροσώπου περί «επανάληψης της ίδιας ρητορικής με τα ίδια παλιά στελέχη» εν μέρει μπορεί να το επικαλεσθεί η Ν.Δ.

Πράγματι , η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα είχε και «άρωμα» ΣΥΡΙΖΑ – αφού το παρών έδωσε σχεδόν το σύνολο των πρώην βουλευτών και υπουργών του - αλλά με μία διαφορά. Ότι ο πρώην πρωθυπουργός αντί να παινέψει το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε, το «ενταφίασε». Στέλνοντας την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και συμβολικά στον εξώστη και δηλώνοντας παρουσία όλων των πρώην συντρόφων του ότι τα «ρεζερβέ» στις πρώτες πολιτικές θέσεις τελείωσαν.

Αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ή της Ν.Δ;

Η σημαντική διαφορά στον τόνο και το ύφος του Αλέξη Τσίπρα δεν πέρασε απαρατήρητη από το Μέγαρο Μαξίμου που προσπαθεί να διαβάσει το νέο υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό.

Και μπορεί επί του παρόντος η κυβερνητική γραμμή να είναι «ασχολούμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα τόσο όσο» προσπαθώντας να οριοθετήσει τον πολιτικό ανταγωνισμό στην αυλή της κεντροαριστεράς μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Ν. Ανδρουλάκη , όμως στο βάθος ξέρουν ότι μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός να αναδειχθεί στον κύριο εκλογικό αντίπαλος της Ν.Δ.

Προβληματισμός για την ανάρτηση Καρυστιανού

Την ίδια ώρα , η χθεσινή ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού άναψε στο Μαξίμου «κόκκινο» λαμπάκι. Ήταν η πρώτη φορά που η Πρόεδρος του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών προχώρησε σε μία αμιγώς πολιτική δήλωση κατά της κυβέρνησης που ξέφευγε από τα στενά όρια της τραγωδίας των Τεμπών και επεκτεινόταν στα αγροτικά μπλόκα , το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τις υποκλοπές κλπ.

Και ναι μεν σε πρώτη ανάγνωση ένα πιθανό νέο κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού μπορεί να μοιάζει ότι δεν πλήττει πρωτίστως τη Ν.Δ. αλλά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως της Ζωής Κωνσταντοπούλου ή τον ΣΥΡΙΖΑ , τη Ν. Αριστερά ή ακόμη -ακόμη και άλλα δεξιότερα κόμματα που επίσης επένδυσαν στο αίτημα για κάθαρση στην υπόθεση των Τεμπών , όμως υπάρχει και μία ακόμη παράμετρος που περιπλέκει την κατάσταση.

Ο πήχης της αυτοδυναμίας

Ότι ένα νέο άφθαρτο κόμμα Καρυστιανού με κύριο αίτημα την κάθαρση στην πολιτική ζωή μπορεί να παρακινήσει ψηφοφόρους που συνειδητά απέχουν από τις εκλογές, αυξάνοντας τον πήχη της αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα. Και κάπως έτσι να εξουδετερωθεί το πολιτικό πλεονέκτημα της Ν.Δ εξαιτίας της πανσπερμίας της ψήφου την πρώτη Κυριακή που θα αύξανε – υπέρ του πρώτου κόμματος- το ποσοστό των αδιάθετων ψήφων από τα κόμματα που τελικά θα μείνουν εκτός βουλής.

Όλοι οι παραπάνω αστάθμητοι παράγοντες μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να συνηγορούν υπέρ της άποψης πολλών κυβερνητικών παραγόντων ότι ένα τόσο ρευστό πολιτικό περιβάλλον θα ωθήσει πολλούς να ψηφίσουν τελικά με γνώμονα την «σταθερότητα» απέναντι στον κίνδυνο της ακυβερνησίας ή μιας αμφιλεγόμενης νέας κυβερνητικής προοπτικής. Όμως , υπό προϋποθέσεις μπορεί να παρασύρουν τη Ν.Δ στην δίνη της πολιτικής ρευστότητας με άγνωστα αποτελέσματα.