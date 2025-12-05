Με την ολοκλήρωση αυτής της προκήρυξης, καθώς και αυτών που θα ακολουθήσουν, κάθε Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Αναρτήθηκε από το υπουργείο Υγείας η πρώτη προκήρυξη μετά τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ) με 53 μόνιμες θέσεις ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, ενισχύοντας έτσι ουσιαστικά την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, «μετά την δημιουργία του ΕΔΥΨΥ, η πρώτη αυτή προκήρυξη 53 ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων έγινε με επιλογές που ελήφθησαν ασφαλώς εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας αλλά και μετά από προσεκτική εκτίμηση των αναγκών, μία διαδικασία που κατέστη δυνατή λόγω της ύπαρξης των νέων διοικητικών και επιστημονικών οργάνων, που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας».

«Με την ολοκλήρωση αυτής της προκήρυξης, καθώς και αυτών που θα ακολουθήσουν, κάθε Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, θα διασφαλίσει τη συνεχή και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και θα μπορεί να υλοποιήσει το πλαίσιο της μεταρρύθμισης πλήρως, αποτελεσματικά και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας», πρόσθεσε ο κ. Βαρτζόπουλος.