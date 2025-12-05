Η κακοκαιρία Byron αφήσει πίσω σοβαρές φθορές σε σπίτια και καταστήματα.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις του τελευταίου 24ωρου αφήνουν πίσω τους σημαντικές καταστροφές, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε υπόγεια, παλαιά ή κακοσυντηρημένα σπίτια.

Σε πολλές περιπτώσεις, η εισροή υδάτων, οι διαρροές και η έντονη υγρασία καθιστούν τους χώρους μη λειτουργικούς και επιβαρύνουν σοβαρά την καθημερινότητα των ενοικιαστών.

Ο γενικός κανόνας προβλέπει ότι όταν ένα ακίνητο χρειάζεται επισκευές ή συντήρηση, οι ενοικιαστές έχουν δικαίωμα να τις διεκδικήσουν εγκαίρως - και οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα συχνά αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Πολλοί ενοικιαστές καταλήγουν να νοικιάζουν σπίτια που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση.

Αποδέχονται προβλήματα όπως μούχλα, υγρασία ή παλιές εγκαταστάσεις, χωρίς να ζητούν ουσιαστικές επισκευές, προκειμένου να εξασφαλίσουν χαμηλότερο ενοίκιο ή απλώς για να μπορέσουν να βρουν στέγη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως συμβαίνει σε κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο, έτσι και τώρα, οι φθορές που προκαλούνται από την κακοκαιρία αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εκείνος οφείλει να αποκαθιστά έγκαιρα τις ζημιές και να διασφαλίζει ότι το σπίτι παραμένει κατοικήσιμο.

Από την πλευρά τους, οι ενοικιαστές έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τον ιδιοκτήτη για οποιοδήποτε ζήτημα συντήρησης εντοπίζουν, είτε αφορά διαρροές είτε κινδύνους που επιδεινώνονται από την κακοκαιρία.

Η έγκαιρη ειδοποίηση αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, την οικονομική ευθύνη για τις επισκευές την έχει ο εκμισθωτής, ο οποίος πρέπει να φροντίζει ώστε το ακίνητο να βρίσκεται σε κατάσταση που να καλύπτει βασικά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής.