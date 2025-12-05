Λάσπη και απελπισία σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο. Εικόνες καταστροφής από το πέρασμας της κακοκαιρίας Byron.

Απόγνωση και πολλά προβλήματα άφησαν πίσω τους οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία Byron σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο, απ' όπου η Πυροσβεστική δέχθηκε τις περισσότερες κλήσεις για άντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Προβλήματα πορκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων, καθώς και άλλοι δρόμοι στην περιοχή και τη Νέα Πέραμο. Επιπλέον, στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση των οχημάτων, από τα διόδια της Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, εξακολουθεί να διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Προβλήματα στη Νέα Πέραμο

Οι δρόμοι της Νέας Περάμου μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τα νερά να εισχωρούν σε αυλές και σπίτια, ενώ καταστράφηκαν και καλλιέργειες.

Ακόμη και το κοιμητήριο της περιοχής πλημμύρισε, με τη στάθμη του νερού να καλύπτει τα μνήματα.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τα συνεργεία του δήμου εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της πόλης.

Ξύπνησαν μνήμες 2017 στη Μάνδρα

Επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και εργάζονται για την αποκατάσταση της πόλης, η οποία χτυπήθηκε άγρια τη νύχτα από την καταιγίδα, υπήρξαν πλημμύρες και κατέβηκε λάσπη στους δρόμους, παρασύροντας αυτοκίνητα.

Μάλιστα, στη Μάνδρα έσπασε αγωγός ύδρευσης και άνοιξε τρύπα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Συνεργείο έχει μεταβεί προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά, ωστόσο υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI