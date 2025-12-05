Λόγω της κακοκαιρίας, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου παραμένουν σήμερα κλειστά.

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση που έφερε η κακοκαιρία Byron στην Ερέτρια, την Αυλίδα και τα Οινόφυτα στην Εύβοια, με δρόμους, επιχειρήσεις και κατοικίες να πλημμυρίζουν μέσα σε λίγες ώρες.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ η Πυροσβεστική συνεχίζει επιχειρήσεις άντλησης υδάτων σε πολλές περιοχές. Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 23 κλήσεις για παρεμβάσεις σε Ερέτρια, Αυλίδα και Οινοφύτα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται στα μετεωρολογικά δεδομένα: Το τελευταίο 24ωρο το ύψος της βροχής έφτασε τα 110 χιλιοστά στο Ληλάντιο πεδίο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μεγάλες καταιγίδες. Η πρόσκαιρη ύφεση που καταγράφεται αυτήν την ώρα επιτρέπει στα συνεργεία να συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε πληγείσες περιοχές.

Στην περιοχή Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, η βροχόπτωση κυμάνθηκε από 58 έως 70 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει καταγραφεί σοβαρή ζημιά. Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Βίντεο: evima.gr

Κλειστά σχολεία

Λόγω της κακοκαιρίας, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στον Δήμο Χαλκιδέων ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν και σε Θήβα, Ορχομενό και Τανάγρα.

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, συστήνοντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, καθώς η κακοκαιρία «Βύρων» αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας έως αύριο το πρωί.

