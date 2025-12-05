Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ προχωρά σε απλούστευση των διαδικασιών για τους δικαιούχους της β’ φάσης του πιλοτικού προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον». Επιπλέον, παρατείνουν την προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της β’ φάσης, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Με τη νέα διαδικασία, οι παρεμβάσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Για παρεμβάσεις που αφορούν κινητό εξοπλισμό δεν απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού, ούτε δικαιολογητικά που αφορούν σε ακίνητο (Ε9, Ε1 κλπ.).

Για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας, στην παρούσα φάση υποβάλλονται μόνο φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου, ενώ με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα χρειαστεί να υποβληθεί βεβαίωση του αρ. 30 του Ν.4495.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τις παρεμβάσεις που απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας, υποβάλλονται κανονικά τώρα όλα τα δικαιολογητικά πλην της άδειας μικρής κλίμακας που υποβάλλεται στο τέλος.

Η απλοποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των δικαιούχων και με στόχο να διευκολυνθεί η υλοποίηση παρεμβάσεων που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.