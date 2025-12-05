«Δεν μου άρεσε η εικόνα στον εξώστη» είπε ο κ. Πολάκης για να προσθέσει με νόημα ότι «στον κάθε ένα κάνουν αυτά που επιτρέπει να του κάνουν»

«Έχω λίγο υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία» τόνισε ο Παύλος Πολάκης απαντώντας - χαριτολογώντας - στο ερώτημα γιατί δεν παρευρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στο «Παλλάς».

«Δεν πήγα συνειδητά, γιατί διαφώνησα με τη στάση του Αλέξη Τσίπρα να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε στη συνέχεια.

Αναφορικά με το βιβλίο, ο κ. Πολάκης διαφώνησε με τον πρώην πρωθυπουργό επειδή «δεν υπερασπίζεται δύο κομμάτια, που εγώ διαφωνώ καθέτως. Τη μάχη με τα κανάλια και τη μάχη με τη διαπλοκή στον χώρο της υγείας».

«Το ζουμί είναι όλοι θα κριθούμε από το εξής: έχουμε μια διεφθαρμένη συμμορία που κυβερνά. Αυτή τη στιγμή αν υπήρχε μια δυνατή και ορατή εναλλακτική λύση θα είχε πάρει το καράβι να φύγει ο Μητσοτάκης», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε πως «Όλοι θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο, μη πραγματοποιήσιμο από τη ΝΔ, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, υπέρ των συμφερόντων της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας πρόγραμμα, με βαθιές αλλαγές που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, με αναδιανομή υπέρ των εργαζομένων, θα νάζει σαφείς κόκκινες γραμμές στα εθνικά συμφέροντα, θα αλλάζει τους όρους λειτουργίας του κράτους, θα επανακρατικοποιεί βασικούς τομείς της οικονομίας όπως η ΔΕΗ και το διυλιστήριο».

«Αυτά δεν τα άκουσα», σχολίασε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq8dnj9xahl?integrationId=40599y14juihe6ly}