Αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία Βαλυράκη: «Είδα το καϊκι των κατηγορουμένων. Τον έβριζαν και ο ένας πήρε το κοντάρι από την τέντα και άρχισαν να τον κτυπάνε… Προσπάθησαν να μου δώσουν λεφτά για να μιλήσω…»

Αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση του ψαρά ο οποίος δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, καθώς όπως υποστήριξε είδε τη σκηνή της δολοφονίας του πρώην υπουργού, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, το πρωί της 24ης Ιανουαρίου του 2021.

Ο μάρτυρας Ευάγγελος Ασμάνης είχε πάει στην παραλία, όπως ανέφερε, και παρατήρησε τους τους δύο κατηγορουμένους να προσεγγίζουν με το καϊκι τους τον πρώην υπουργό που είχε βγει με το ταχύπλοο σκαφάκι του στα ανοιχτά. Ήθελε να δει, κατέθεσε, τους δύτες που «έβγαζαν παράνομα αγγούρια της θάλασσας», αλίευμα που όπως είπε κοστίζει χιλιάδες ευρώ το κιλό. Ωστόσο, έγινε αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα με θύμα τον Σήφη Βαλυράκη.

«Είδα ότι κτύπησε τρεις τέσσερις φορές τον Βαλυράκη ο ένας»

“ Άφησα το μηχανάκι σε ένα ξενοδοχείο και πήγα με πόδια στο Πεζονήσι. Έκατσα σε ένα βράχο να δω αν υπάρχει δύτης. Είδα το καΐκι των κατηγορούμενων. Άκουγα τον θόρυβο της μηχανής Μία γκάζωνε μία άφηνε. Η κατεύθυνση τους ήταν προς το νησί των Ονείρων. Είδα ότι το καϊκι μπήκε μπροστά από το σκαφάκι και του έκλεινε το δρόμο. Πλώρη ο ένας, πλώρη ο άλλος. Το σκαφάκι πήγαινε αργά . Άκουσα φωνές. “Που πας δεν το ξέρεις ότι απαγορεύεται;” λέγανε οι ψαράδες. Ο Βαλυράκης έλεγε “να πάρετε το Λιμεναρχείο είναι απόφαση, δεν είναι νόμος”. ( αναφέρεται σε μέτρα για τον κόβιντ). Του φώναζαν “φύγε καλόγερε”, έβριζαν την γυναίκα του. Τότε τραβάει το κοντάρι από πάνω από την τέντα ο ένας, πήγε πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι ,στον ώμο, δεν είδα.. Πάντως στο πάνω μέρος του σώματος. Τρεις τέσσερις φορές τον χτύπησε. Ο Βαλυράκης δεν έπεσε στην θάλασσα. Φέρανε δύο βόλτες, δύο στροφές γύρω από το μικρό σκάφος να κάνουν κυματισμό. Μετά έπεσε. Ο ένας ήταν σκυμμένος και νόμιζα πως θα τον τραβήξουν. Δεν τον πήραν. Έμεινε εκεί.. Γκαζώνουν και φεύγουν.

Πρόεδρος: Εσείς τι κάνατε;

Μάρτυρας: Έφυγα και εγώ. Την ίδια μέρα το απόγευμα μίλησα στο τηλέφωνο με τον Πολυζωίδη που μου είπε “μην μιλήσεις θα μπλέξεις”.. Τις επόμενες ημέρες το είπα σε έναν φίλο μου. Ήθελα να το βγάλω από πάνω μου. Ένας άνθρωπος χάθηκε..”.

«Φοβήθηκα και δεν εμπιστευόμουν το Λιμενικό»

Ο μάρτυρας δεν έκρυψε τους φόβους που είχε και του καθώς, δεν ήθελε να μιλήσει στο Λιμενικό. “Δεν τους είχα εμπιστοσύνη”, τόνισε ενώ σημείωσε πως αρχικά υπήρχε φημολογία στην περιοχή «ότι τον έφαγε η οικογένεια για να πάρει αποζημίωση”.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως η εικόνα που υπήρχε στην περιοχή για τους κατηγορουμένους ήταν “ότι τσακώνονταν», ενώ συμπλήρωσε πως την επομένη ημέρα της δολοφονίας προσπάθησε να επικοινωνήσει με το δικηγόρο της οικογένειας Βαλυράκη αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο Πολυζωίδης τον έφερε σε επαφή με τον αδελφό της χήρας του πρώην υπουργού στον οποίο είπε: “Ξέρω ότι τον φάγανε. Τον χτύπησαν!”.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι αφού εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή όπου μίλησε για όσα είδε, τον κάλεσε ο τοπικός Λιμενάρχης και “μου έλεγε ότι με αυτά που είπα θα μπουν φυλακή οι δύο ψαράδες. Με ρωτούσε «θέλεις να μπούνε φυλακή;”..Για αυτό πήγα στην ΓΑΔΑ”.

Του πρότειναν χρήματα για να σωπάσει…

Ο κ. Ασμάνης αναφέρθηκε επίσης σε οικονομική πρόταση που δέχθηκε από συγκεκριμένο πρόσωπο της περιοχής να ανατρέψει την κατάθεση του στην ΓΑΔΑ αλλά και για πράξεις εκφοβισμού που ακολούθησαν την μαρτυρία του. Αμέσως μάλιστα την επίσημη κατάθεση που είχε δώσει για όσα είδε, όπως υποστήριξε, άρχισαν να του προτείνουν χρήματα για να εξαγοράσουν τη σιωπή του. «Ήρθε με ένα τζιπ ένας που ασχολείται με τοκογλυφίες και μπαράκια, μου δείχνει ένα χαρτί που έλεγε 40.000 και μου λέει «αυτά είναι δικά σου για να πεις ότι δεν έγινε τίποτα». Του είπα πως δε γίνεται. Εγώ δεν πήρα χρήματα, μου ξανά προτείναν λεφτά και πάλι είπα όχι. Μου έλεγαν ότι είμαι μ**** που δεν τα παίρνω» είπε ο μάρτυρας.