Με το βλέμμα στραμμένο στον Άρειο Πάγο χιλιάδες πολίτες που «πνίγονται» από δάνεια τα οποία έλαβαν σε ελβετικό φράγκο, περιμένουν να πάρουν ανάσα, διεκδικώντας να αλλάξει ο τρόπος αποπληρωμής των δανειακών τους συμβάσεων.

Το κρίσιμο ζήτημα των δανείων με ελβετικό φράγκο τέθηκε για άλλη μία φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου, όπου, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες και τη δυνατή βροχή, περίπου 100 άτομα είχαν συγκεντρωθεί απέξω, όση ώρα διήρκεσε η συζήτηση.

Στο πλευρό τους οι δανειολήπτες είχαν τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αλλά και ενώσεις καταναλωτών που άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δανειολήπτες και τράπεζες διά των δικηγόρων τους, διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους, ενώ χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι ότι ανατέθηκε σε τέσσερις διαφορετικούς εισηγητές.

Ποια λύση προτείνουν οι δανειολήπτες

Η πλευρά των δανειοληπτών επέμεινε στην καταχρηστικότητα του συμβατικού όρου με τον οποίο καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακες δόσεις και τους τόκους αυτών με ισοτιμία ελβετικού φράγκου, γεγονός που τόνισαν, έχει ως συνέπεια, να καταβάλουν υπέρογκα ποσά σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο δανεισμού τους.

«Εμείς ζητάμε να κριθεί υπόθεση από φυσικό δικαστή μας και να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της ΕΕ προκειμένου να αποφασίσει περί καταχρηστικότητας της ρήτρας ισοτιμίας» ανέφερε πληρεξούσιος δικηγόρος των δανειοληπτών και υπογράμμισε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ζητάμε από εσάς αυτό που έχει γίνει από άλλες 10 χώρες. Από την Πολωνία έχουν κατατεθεί 10 ερωτήματα, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ισπανία και η Λιθουανία είναι μόνο μερικά από τα κράτη μέλη που έχουν στείλει τέτοιο ερώτημα. Η υπόθεση κρίνεται επί νομικών ζητημάτων και όχι με οικονομικά επιχειρήματα, ότι δηλαδή θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή, διαφορετικά θα στραφούμε κατά του ελληνικού Δημοσίου».

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα δια παντός, υποστηρίζοντας πως μία δίκαιη λύση και για τις δύο πλευρές, θα ήταν τα δάνεια και οι τόκοι αυτών αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας.

Τράπεζες: Υπάρχει ήδη σχετική νομολογία

Από την άλλη, οι τράπεζες υποστήριξαν ότι δεν τίθεται θέμα καταχρηστικότητας της ρήτρας ούτε ζήτημα διαφάνειας. Επικαλέστηκαν δε τις πολυάριθμες αποφάσεις τμημάτων και ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το δηλωτικό χαρακτήρα του όρου αποπληρωμής δανείων σε ελβετικό.

Τέλος, επεσήμαναν ότι υπάρχει ήδη νομολογία σε ΔΕΕ επί προδικαστικού ερωτήματος ελληνικού δικαστηρίου και ως εκ τούτου θεωρούν ότι είναι άνευ αντικειμένου η αποστολή νέου προδικαστικού ερωτήματος.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες.