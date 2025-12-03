«Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να ξαναμπώ φυλακή» είπε στην απολογία του ο φερόμενος ως εκτελεστής του τοπογράφου, τον Ιούλιο του 2024, στο Ψυχικό.

Με τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, τον οποίο κατηγορείται ότι δολοφόνησε πέρυσι τον Ιούλιο στο Ψυχικό, ξεκίνησε την απολογία του ο φερόμενος ως εκτελεστής στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγματα. Είμαι βαθιά θρησκευόμενος και δεν εκμισθώνομαι, ούτε εξαγοράζομαι, είμαι εδώ λόγω του παρελθόντος μου», είπε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας που πρόσθεσε: «Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να ξαναμπώ φυλακή», αφού είχε εκτίσει στο παρελθόν 12,5 χρόνια στη φυλακή, άδικα, όπως ισχυρίστηκε, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα τους αποδίδονται λέγοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση, μου τη στήσανε». Υποστήριξε πως την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» προκειμένου να επισκεφθεί γιατρό για να του αφαιρέσουν νάρθηκα από τη μύτη μετά από χειρουργείο που είχε κάνει. Λόγω εξάλλου της χειρουργικής επέμβασης, ισχυρίστηκε πως δεν μπορούσε να φορέσει κράνος, όπως εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας ο εκτελεστής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ισχυρισμοί του προκάλεσαν «βροχή» ερωτήσεων από την εισαγγελέα της έδρας.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν ψάξατε κάμερες; Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι ολόκληρο ΟΑΚΑ δεν έχει κάμερες….

Κατηγορούμενος: Έψαξε ο δικηγόρος και του είπαν πως είναι διαλυμένο το ΟΑΚΑ και το drone που χρησιμοποιούν είναι για λόγους ασφαλείας και δεν καταγράφει.

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι όπως μας λέτε και δεν διαρρηγνύεται τα ιμάτια σας για να το βρείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση δεν ήταν ο κατάλληλος δικηγόρος και για αυτό τον άλλαξα αμέσως

Ο κατηγορούμενος αν και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο ενεπλάκη, δεν μπορεί να καταλάβει, όπως είπε στους δικαστές ενώ πιθανολόγησε πως τελικός στόχος ήταν γνωστός μεσίτης της Μυκόνου με τον οποίο είχε επαφές .«Μιλάμε για τους πιο δυνατούς παίκτες στο χώρο τον ακινήτων, κάποιοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Τον είχαν χτυπήσει στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον μεσίτη

Μάλιστα , ισχυρίστηκε πως όταν συνελήφθη η αστυνομία του άσκησε ψυχολογική βία και του πρότεινε συμφωνία ώστε να βάλει στο «κάδρο» τον μεσίτη της Μυκόνου με τον οποίο είχε συναντηθεί στο νησί όταν ταξίδεψε με τη σύντροφο του , δυο φορές , λίγους μήνες πριν το φονικό .

«Μου είπαν “δεν μας ενδιαφέρεις εσύ αλλά ο μεσίτης, εσένα σε έχουμε…” Ήταν αντίθετο στην ηθική μου να δώσω έναν αθώο άνθρωπο για να γλυτώσω εγώ… Μου έλεγαν πως αυτή την ώρα είναι στο σκάφος τρώει αστακούς και εσύ θα πας στον Κορυδαλλό με ισόβια και εγώ είπα πως δεν εξαγοράζομαι… Μου είπαν θα σου δώσουμε διαβατήριο για να φύγεις στο εξωτερικό» είπε αναφερόμενος στις ώρες που μεσολάβησαν μεταξύ της σύλληψης και της προφυλάκισης του .

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως οι αρχές έφτασαν σε αυτόν με αφορμή «μια πληροφορία που δόθηκε τηλεφωνικά την επόμενη της δολοφονίας ».

Πρόεδρος: Δηλαδή μας λέτε ότι όλα είναι συμπτώσεις...

Κατηγορούμενος: Δεν είναι συμπτώσεις. Μου τη στήσανε. Αμέσως μετά την ανθρωποκτονία τηλεφώνησε συγκεκριμένο πρόσωπο σε υψηλόβαθμο στέλεχος στη ΓΑΔΑ και είπε ότι τον δολοφόνο τον έβαλε ο μεσίτης από την Μύκονο. Και τότε ήρθανε κατευθείαν σε μένα ....

Ο κατηγορούμενος είπε επίσης πως δεν είχε σχέσεις με ποινικούς, μετά την αποφυλάκισή του.

«Δεν είχα ποτέ επαφή με ποινικούς αφότου βγήκα από τη φυλακή …Έχω τεράστιες διαφορές με τον κόσμο των φυλακών ,είμαι άλλης κουλτούρας . Δεν ανήκω σε αυτούς …. Δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο της παρανομίας» είπε τονίζοντας πως δεν εμπλεκόταν στην απαγωγή Παναγόπουλου , υπόθεση για την οποία αθωώθηκε . «Ο Βλαστός με κυνηγάει να με σκοτώσει, έχει μένος μαζί μου», πρόσθεσε ενώ υποστήριξε πως είχε τσακωθεί με τους Στεφανάκο και Σκαφτούρο.

Αύριο θα απολογηθεί ο δεύτερος κατηγορούμενος ο οποίος επίσης αρνείται ότι εμπλέκεται με την υπόθεση.