Νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για τον κλάδο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ο κλάδος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ), με τίτλο «Ο κλάδος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές». Η έρευνα δείχνει ότι ο τομέας συμβάλλει περίπου 4 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 2% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο αποτύπωμά του.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση από τον πρόεδρο του ΕΛΙΤΗΕ, Δρα. Βασίλη Χατζίκο, και τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκο Βέττα. Οι δύο ομιλητές στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία του κλάδου, τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για τη συνολική κοινωνική συνοχή. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Ελευθέριος Κρητικός, ο οποίος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στη λειτουργία και ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής βάσης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ετήσια συνεισφορά του κλάδου στα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η επίδρασή του στην απασχόληση. Περίπου 20.000 εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα στον τομέα, με τον συνολικό αριθμό των θέσεων - εφόσον συνυπολογιστούν οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις - να φτάνει τις 40.000 μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τη θεαματική ανάκαμψη του κλάδου μετά από χρόνια συρρίκνωσης, καθώς από το 2015 και μετά η απασχόληση αυξάνεται σταθερά και την περίοδο 2021-2022 ξεπέρασε για πρώτη φορά τα επίπεδα του 2011.

Η οικονομική επίδοση εμφανίζει επίσης εντυπωσιακή βελτίωση. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του κλάδου υπερδιπλασιάστηκε την εξαετία 2016-2022, φτάνοντας τα 787 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι εξαγωγές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και η εγχώρια ζήτηση έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τη μέση δεκαετία πριν το 2020, στοιχείο που καταδεικνύει την είσοδο του κλάδου σε νέα φάση ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η μελέτη στη συμβολή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βρίσκεται πλέον στον πυρήνα κρίσιμων έργων και υποδομών, από data centers και φωτοβολταϊκά πάρκα έως εκτεταμένες αναβαθμίσεις κτιρίων με LED και «έξυπνα» συστήματα. Ο κλάδος αποτυπώνεται έτσι ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην τεχνολογική παραγωγή και την εφαρμογή της σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές.

Παρά τη θετική εικόνα, η έρευνα αναδεικνύει σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερες την ασφάλεια, τη συμμόρφωση στα πρότυπα και την επαρκή εποπτεία της αγοράς. Ενδεικτικά, ενώ το 80% των ηλεκτρολόγων δηλώνει ότι εφαρμόζει συστηματικά το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, το 20% αναφέρει ότι δεν το γνωρίζει, ενώ μόλις ένας στους δέκα έχει μελετήσει αναλυτικά το σχετικό εγχειρίδιο. Επιπλέον, σχεδόν το 30% των επαγγελματιών δεν ενημερώνεται συστηματικά για τις αλλαγές στα πρότυπα, βασιζόμενο συχνά σε αποσπασματικές ή ανεπίσημες πηγές.