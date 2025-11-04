Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν λιγότερο αισιόδοξοι σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Σε αρνητική τροχιά επανήλθε τον Οκτώβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, καταγράφοντας ενίσχυση της απαισιοδοξίας των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση αλλά και για την πορεία της οικονομίας συνολικά.

Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν λιγότερο αισιόδοξοι σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, καθώς οι προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών επιδεινώθηκαν, ενώ εξασθένησε και η πρόθεση για αποταμίευση. Μοναδική θετική ένδειξη αποτέλεσε η ήπια βελτίωση στις προθέσεις για σημαντικές αγορές, γεγονός που ωστόσο δεν αντισταθμίζει τη γενικότερη τάση επιφύλαξης. Ο επίμονα υψηλός – έστω και ελαφρώς αποκλιμακούμενος – πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, συνέβαλαν στην επαναφορά των καθοδικών προσδοκιών των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό κλίμα συνολικά βελτιώθηκε ήπια, με τον δείκτη να ανέρχεται στις 107,5 μονάδες από 106,2 τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επιχειρηματικές προσδοκίες κινήθηκαν θετικά στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας.

Η Βιομηχανία αποτέλεσε την εξαίρεση, καθώς οι προβλέψεις για την πορεία της παραγωγής αποδυναμώθηκαν και τα αποθέματα ενισχύθηκαν. Στις Κατασκευές, οι προσδοκίες για το πρόγραμμα εργασιών ενισχύθηκαν, αλλά οι προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν. Στο Λιανικό Εμπόριο, παρότι οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, τα αποθέματα περιορίστηκαν αισθητά και οι προσδοκίες για τις μελλοντικές πωλήσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Αξιόλογη βελτίωση σημειώθηκε στις Υπηρεσίες, όπου τόσο η τρέχουσα δραστηριότητα όσο και οι προβλέψεις για τη ζήτηση ενισχύθηκαν.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αν και αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις κόπωσης, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων ενόψει της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, η αβεβαιότητα σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και τους δασμούς μεταξύ ΗΠΑ και άλλων χωρών εξακολουθεί να επηρεάζει την εγχώρια παραγωγή. Ωστόσο, το πιο πιθανό είναι τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τις προσδοκίες των νοικοκυριών από τις αρχές του νέου έτους, μη αντιστρέφοντας την πρόσφατη πτωτική τάση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.