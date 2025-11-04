Αισθητή αποκλιμάκωση τιμών παρατηρείται σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων καταγράφηκαν τον Οκτώβριο στα σούπερ μάρκετ, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 1,08% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Το ποσοστό είναι χαμηλότερο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες (Μάιος-Αύγουστος 2025), ενώ στο σύνολο του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 προκύπτει αύξηση 0,85%.

Παρά τις σημαντικές μειώσεις σε αρκετές κατηγορίες, οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες όπως το κρέας, το κακάο και ο καφές εξακολουθούν να πιέζουν συγκεκριμένα προϊόντα, υποδηλώνοντας ότι η πλήρης αποκλιμάκωση δεν έχει ακόμη επιτευχθεί σε όλους τους τομείς της αγοράς τροφίμων.

Αισθητή αποκλιμάκωση τιμών παρατηρείται σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά εμφανίζουν πτώση 8,06%, αποτέλεσμα της ενισχυμένης παραγωγής λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Μειώσεις καταγράφονται επίσης στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,10%), στα τρόφιμα παντοπωλείου (-4,77%) – όπου συμβάλλει και η ομαλοποίηση των τιμών του ελαιολάδου – καθώς και σε χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-2,51%) και οικιακά είδη μιας χρήσης (-1,24%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σημειώνονται στα μπισκότα, τις σοκολάτες και τα ζαχαρώδη (+12,23%), αλλά και στα φρέσκα κρέατα (+10,54%). Η άνοδος στα κρέατα αποδίδεται στις διεθνείς αυξήσεις τιμών, λόγω μείωσης ζωικού κεφαλαίου σε μεγάλες παραγωγικές χώρες, αλλά και στις εγχώριες απώλειες εκτροφών από ασθένειες.

Παράλληλα, οι πιέσεις στα γαλακτοκομικά (+4,91%) και τα φρέσκα ψάρια (+3,98%) διατηρούνται, ενώ στην κατηγορία των ειδών πρωινού και ροφημάτων η άνοδος φθάνει το 5,53%, εξαιτίας κυρίως της αύξησης διεθνών τιμών στο κακάο και τον καφέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αγορά φαίνεται να εξισορροπεί, με παράγοντες όπως η αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού, η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων στις μεγάλες αλυσίδες και η ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας να συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών.

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου φαίνεται να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα κλίμακας, προχωρώντας ταχύτερα σε ανανεώσεις αποθεμάτων και διαπραγματεύσεις με προμηθευτές, γεγονός που μεταφράζεται σε πιο άμεσες προσαρμογές τιμών για τους καταναλωτές.