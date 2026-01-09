Ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2026.

Πλησιάζει η πρώτη Κυριακή του 2026 με ανοιχτά καταστήματα ενόψει των χειμερινών εκπτώσεων.

Έτσι, καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Επιπλέον θα παραμείνουν ανοιχτά ακόμη μία Κυριακή στις 25 Ιανουαρίου.

Οι χειμερινές εκπτώσεις κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και αναμένεται να διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει στους πολίτες βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπόρων, προκειμένου οι αγορές να γίνονται με διαφάνεια και ασφάλεια:

