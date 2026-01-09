Πλησιάζει η πρώτη Κυριακή του 2026 με ανοιχτά καταστήματα ενόψει των χειμερινών εκπτώσεων.
Έτσι, καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.
Επιπλέον θα παραμείνουν ανοιχτά ακόμη μία Κυριακή στις 25 Ιανουαρίου.
Οι χειμερινές εκπτώσεις κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και αναμένεται να διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει στους πολίτες βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπόρων, προκειμένου οι αγορές να γίνονται με διαφάνεια και ασφάλεια:
- Σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η αρχική (παλαιά) και η νέα μειωμένη τιμή, με σαφή αναφορά στη μονάδα μέτρησης.
- Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής, ο έμπορος οφείλει να αναφέρει την προγενέστερη τιμή, η οποία ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση.
- Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.
- Σε περιπτώσεις προοδευτικής αύξησης της έκπτωσης, προγενέστερη τιμή θεωρείται η αρχική τιμή πριν από την πρώτη μείωση.
- Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ακριβές και σαφές.
- Αν η έκπτωση αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη.
- Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία, πρέπει να δηλώνεται το εύρος («από …% έως …%»).
- Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να εμφανίζουν την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με σαφή διάκριση.
- Κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, τα καταστήματα αυτά οφείλουν να εμφανίζουν όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και με έντονη γραφή τη νέα τελική τιμή.