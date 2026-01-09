Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή στην Ηλία το πρωί της Πέμπτης.

Τη σοκαριστική στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος σηκώνει στον αέρα αυτοκίνητο εν κινήσει απαθανάτισε κάμερα ασφαλείας στην Ηλεία.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης στο Γιαννιτσοχώρι το οποίο επλήγη από την κακοκαιρία με σφοδρούς ανέμους.

Το βίντεο, που δημοσίευσε το ilialive.gr, απεικονίζει τη στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος ανατρέπει ένα αυτοκίνητο την ώρα που κινείται. Το αυτοκίνητο μένει αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή η οδηγός δεν τραυματίστηκε.

{https://www.youtube.com/watch?v=t5miYaj_Ey4&t=13s}