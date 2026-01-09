Από τύχη δεν προκλήθηκε ατύχημα στη λεωφόρο Συγγρού, όταν τηλεόραση έπεσε από διερχόμενο ΙΧ και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Κατά τα φαινόμενα, ο οδηγός δεν είχε δέσει καλά την τηλεόραση, που ήταν τοποθετημένη στη σχάρα του αυτοκινήτου του, χωρίς κουτί. Κάποια στιγμή, ενώ διέσχιζε τη Συγγρού, η συσκευή «πέταξε» και κατέληξε στον δρόμο.
Ευτυχώς πίσω από το ΙΧ δεν υπήρχε κάποιο δίκυκλο ή αυτοκίνητο, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί ατύχημα. Ο οδηγός που είχε βάλει την τηλεόραση στη σχάρα κατά τα φαινόμενα δεν αντιλήφθηκε ότι έπεσε η συσκευή, καθώς δεν φάνηκε να μειώνει ταχύτητα στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News του Mega.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk5izqrmro9?integrationId=40599y14juihe6ly}