Ο οδηγός διέσχιζε τη Συγγρού με μια τηλεόραση στη σχάρα του αυτοκινήτου του.

Από τύχη δεν προκλήθηκε ατύχημα στη λεωφόρο Συγγρού, όταν τηλεόραση έπεσε από διερχόμενο ΙΧ και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Κατά τα φαινόμενα, ο οδηγός δεν είχε δέσει καλά την τηλεόραση, που ήταν τοποθετημένη στη σχάρα του αυτοκινήτου του, χωρίς κουτί. Κάποια στιγμή, ενώ διέσχιζε τη Συγγρού, η συσκευή «πέταξε» και κατέληξε στον δρόμο.

Ευτυχώς πίσω από το ΙΧ δεν υπήρχε κάποιο δίκυκλο ή αυτοκίνητο, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί ατύχημα. Ο οδηγός που είχε βάλει την τηλεόραση στη σχάρα κατά τα φαινόμενα δεν αντιλήφθηκε ότι έπεσε η συσκευή, καθώς δεν φάνηκε να μειώνει ταχύτητα στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News του Mega.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk5izqrmro9?integrationId=40599y14juihe6ly}