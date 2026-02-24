Από το τροχαίο στη Λεωφόρο Συγγρού τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού το απόγευμα της Δευτέρας (24/2), όταν ένα ΙΧ χτύπησε μοτοσικλέτα, πετώντας τον οδηγό πάνω σε κολώνα.

Ο 40χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα, με τους περαστικούς να προσπαθούν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο οδηγός του ΙΧ παρέμεινε στο σημείο σε κατάσταση σοκ, δίνοντας κατάθεση στους αστυνομικούς για το περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnec2op7ba9?integrationId=40599y14juihe6ly}