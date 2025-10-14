Ο πλαστικός χειρουργός σε έξαλλη κατάσταση την βούτηξε από τα μαλλιά με μανία, ξεριζώνοντας της μια ολόκληρη τούφα.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία 43χρονης για βίαιη επίθεση που, δέχθηκε το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Συγγρού. Δράστης, σύμφωνα με την ίδια, είναι γνωστός πλαστικός χειρουργός, ο οποίος φέρεται να την επιτέθηκε έπειτα από τροχαίο επεισόδιο εκνευρισμού.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας, οδηγώντας το αυτοκίνητό του πίσω από το δικό της, κορνάριζε επίμονα, αναβόσβηνε τα φώτα και τη χυδαιολογούσε, επειδή κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα από ό,τι εκείνος επιθυμούσε. Όπως ανέφερε, ο οδηγός έκανε προσπέραση, στη συνέχεια έκοψε απότομα μπροστά της τραβώντας χειρόφρενο και της έκλεισε τον δρόμο. Κατέβηκε από το όχημά του και, σε κατάσταση έντονου εκνευρισμού, φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά, να τη χτύπησε στο κεφάλι και να της ξερίζωσε τούφα μαλλιών.

«Με τράβαγε από τα μαλλιά σε έξαλλη κατάσταση - Φοβήθηκα για τη ζωή μου»

«Με έβριζε, μου έκανε χειρονομίες. Όταν μου έκλεισε τον δρόμο, βγήκε έξω και με άρπαξε από τα μαλλιά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι, ήθελε να με τραβήξει έξω. Από τη βία που άσκησε κόπηκαν τα μαλλιά μου. Φοβήθηκα για τη ζωή μου», είπε εμφανώς ταραγμένη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να του φώναξε «τι κάνεις;», με τον δράστη, σύμφωνα με τη γυναίκα, να απαντά «και λίγα της κάνω».

Περαστικοί επενέβησαν για να τη βοηθήσουν, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του γιατρού την ώρα που –σύμφωνα με πληροφορίες– επιχειρούσε να αποχωρήσει. Η 43χρονη κατέθεσε στην αστυνομία και μετέβη για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ δήλωσε πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοκ.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Ακόμα και στο τμήμα φοβόμουν όταν άκουσα το όνομά του», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhu2qale65t?integrationId=40599y14juihe6ly}