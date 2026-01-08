Όσα ανέφερε ο Θάνος Τοκάκης για τον ρόλο του Αχιλλέα στη σειρά «50 – 50».

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» μίλησε ο ηθοποιός, Θάνος Τοκάκης, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον δημοσιογράφο, εστιάζοντας και στον ρόλο του στη σειρά «50 – 50», μέσω της οποίας έγινε ευρέως γνωστός στους τηλεθεατές.

Υπενθυμίζεται πως ο Θάνος Τοκάκης, στο «50 – 50» είχε υποδυθεί τον Αχιλλέα, έναν ρόλο, που προσπάθησε να τον «βγάλει» από πάνω του με τα χρόνια, καθώς ακόμη και σήμερα στο δρόμο τον αποκαλούν με το όνομα που είχε στη σειρά.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός, φαίνεται πως ανέτρεξε στο παρελθόν και την περίοδο που είχε αποφοιτήσει από το Εθνικό Θέατρο: «Αισθάνθηκα μια υπεροψία στην αρχή σαν απόφοιτος του Εθνικού. Θεωρείς τον εαυτό εκλεκτό, γιατί θέλεις να πιστεύεις ότι έχουν δώσει 1000 άτομα και είσαι ένας από τους 15 που μπήκαν. Πιστεύεις για κάποιο καιρό ότι είσαι κάτι σπουδαίο», ανέφερε αρχικά.

Με αφορμή ωστόσο την συζήτηση, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τον ρόλο του στο «50 – 50», καθώς ήταν μία από τις πρώτες του «εμπορικές» δουλειές στο χώρο της υποκριτικής: «Με το που βγαίνεις από τη σχολή και καταλαβαίνεις, όμως, ότι είσαι γυμνός σε ένα λιβάδι… αλλάζουν τα δεδομένα σου. Δεν το συζητάμε αυτό, φυσικά. Για μένα το «50 – 50» ήταν μια εμπορική επιτυχία που δεν κατάλαβα καν πώς μπήκα, γιατί μπήκα ή αν είμαι σίγουρος ότι ήθελα να το κάνω».

Δεν δίστασε μάλιστα να παραδεχτεί πως αρχικά, η κατάσταση του είχε δημιουργήσει κόμπλεξ, κάτι το οποίο ξεπέρασε σταδιακά: «Υπήρξε περίοδος που φυσικά με στοίχισε που με φώναζαν με το όνομα του ρόλου στον δρόμο, γιατί το ακούω 20 χρόνια. Μετά το ξεπέρασα και έκανα και ταινία μικρού μήκους γι’ αυτό. Βέβαια, και ήθελα να πετάξω τον «Αχιλλέα» από πάνω μου κάποια στιγμή και υπήρξε και πολύ μεγάλο κόμπλεξ για μένα αυτό. Πλέον, όμως, είναι πολύ αστείο και το χαίρομαι πια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjal92s6b89?integrationId=40599y14juihe6ly}