Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της ελληνικής αγοράς ακινήτων, με εντονότερες αυξήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του SPI, του δείκτη τιμών του Spitogatos, που βασίζεται σε εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών, το 2025 έκλεισε με σημαντικές ανατιμήσεις, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ σημείωσε άνοδο 1,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Η ετήσια αύξηση είναι αισθητά υψηλότερη από εκείνη της αντίστοιχης περιόδου του 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στο 7,9%. Στην αγορά ενοικίασης, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατέγραψαν ετήσια αύξηση 4,2%, αν και σε τριμηνιαία βάση σημειώθηκε μείωση 3,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, εξέλιξη που υποδηλώνει σημάδια συγκράτησης μετά τις έντονες αυξήσεις των προηγούμενων ετών.

Οι υψηλότερες τιμές αγοράς κατοικιών εξακολουθούν να εντοπίζονται στα Νότια Προάστια της Αττικής, όπου η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 4.125 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια, ενώ την πρώτη πεντάδα των ακριβότερων περιοχών συμπληρώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές αγοράς καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με μέση ζητούμενη τιμή στα 532 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στην αγορά ενοικίασης, όπου τα Νότια Προάστια διατηρούν τα πρωτεία ως η ακριβότερη περιοχή της χώρας. Ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, ο Δήμος Αθηναίων, οι Κυκλάδες και ο Πειραιάς, με τις μέσες ζητούμενες τιμές να φτάνουν τα 10,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές ενοικίασης εντοπίζονται στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας και Κιλκίς, στο υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στη Δράμα.

Στην Αττική, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση, με μικρή άνοδο 1,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Στην ενοικίαση, η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,8%, ενώ οι τιμές παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση. Η Βουλιαγμένη διατηρεί τη θέση της ως η ακριβότερη περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή στα 7.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, παρά τη μικρή τριμηνιαία υποχώρηση. Υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στη Βούλα, τη Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι-Λυκαβηττό, ενώ οι πιο προσιτές επιλογές εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, με τον Βαρνάβα να καταγράφει τη χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι ετήσιες αυξήσεις σε επιμέρους περιοχές της Αττικής, με τη Λυκόβρυση και τη Δροσιά να καταγράφουν άνοδο άνω του 25% στις τιμές πώλησης, εξέλιξη που συνδέεται και με την αυξημένη προσφορά νεόδμητων κατοικιών. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης σε περιοχές των Δυτικών και Νοτίων Προαστίων. Στην αγορά ενοικίασης, οι μεγαλύτερες ετήσιες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα Γλυκά Νερά, το Πέραμα και περιοχές των Δυτικών Προαστίων.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 12,5% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ οι τιμές ενοικίασης ενισχύθηκαν κατά 6,3%. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, ωστόσο, η αγορά ενοικίασης παρουσίασε πτώση. Οι ακριβότερες περιοχές για αγορά κατοικίας είναι η Καλαμαριά, η Πυλαία και το κέντρο της πόλης, ενώ οι πιο οικονομικές επιλογές εντοπίζονται κυρίως στα προάστια. Αντίστοιχα, στις ενοικιάσεις, το κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγράφει τις υψηλότερες τιμές, ενώ χαμηλότερα επίπεδα παρατηρούνται σε περιοχές όπως η Μίκρα, ο Χορτιάτης και το Ωραιόκαστρο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν σε περιοχές των δυτικών συνοικιών και σε προάστια, τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση των ανατιμήσεων πέρα από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

