Η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους ακολουθεί το μοτίβο της απελπιστικά αργόσυρτης διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε όλη την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στην διάρκεια της έκτης, σημερινής συνεδρίασης το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας δεν μπήκε ακόμη στην ουσία της υπόθεσης. Σημειωτέον ότι έχουν περάσει επτά μήνες μετά τον προσδιορισμό της υπόθεσης, στις 11 Ιουνίου 2025.

Στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις συζητείται η δήλωση παράτασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στην προηγούμενη, τον περασμένο Δεκέμβριο τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ζητώντας την αποβολή των συγγενών και των δικηγόρων τους από τη δίκη και η Εισαγγελέας της έδρας κατέθεσε την πρότασή της επί του ζητήματος.

Στη σημερινή συνεδρίαση επιχειρηματολόγησαν οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στην συνεδρίαση της προσεχούς Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου αναμένεται να τοποθετηθούν εκ νέου οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων επί της Εισαγγελικής πρότασης και στη συνέχεια και εφόσον όλα πάνε καλά και δεν προκύψουν καθυστερήσεις, εντάσεις, αντιδικίες, η Πρόεδρος θα ανακοινώσει την απόφασή της. Θα ανακοινώσει δηλαδή εάν και για ποιες κατηγορίες θα παρασταθούν για να τις υποστηρίξουν οι δικηγόροι των συγγενών ή αν θα αποβληθούν και θα προχωρήσει η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο μόνο με τους κατηγορούμενους και τους συνηγόρους τους να έχουν λόγο.

Η παρουσία της Μ. Καρυστιανού

Η σημερινή διαδικασία ήταν η πρώτη μετά την οριστική δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος – κινήματος. Η παρουσία της στην αίθουσα και εκτός αυτής δεν προκάλεσε την παραμικρή αντίδραση, τόσο από τους συγγενείς των θυμάτων όσο και από τους δικηγόρους. Εκτός ίσως από μία αποστροφή της κ. Καρυστιανού στο πλαίσιο ιδιωτικής συνομιλίας ότι «η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξοδεύει τον χρόνο στην συγκεκριμένη δίκη». Απάντηση δεν ήρθε ποτέ από την κ. Κωνσταντοπούλου, ούτε άμεση, ούτε έμμεση. Επανήλθε μόνο η κ. Καρυστιανού, στο πλαίσιο δηλώσεών της στους εκπροσώπους των ΜΜΕ , η οποία αφού τόνισε ότι «στοχοποιείται» για την απόφασή της να προχωρήσει στην δημιουργία κινήματος πρόσθεσε με νόημα ότι «κάποιοι πρόθυμοι επωφελούνται από αυτές τις καταστάσεις, διότι σήμερα εδώ έγιναν δυσάρεστα πράγματα». Παρότι ρωτήθηκε σχετικά δεν αποσαφήνισε ποτέ ποιους εννοεί.

Εντάσεις

Στο μεταξύ δεν έλειψαν οι εντάσεις και στη σημερινή συνεδρίαση τόσο μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και του κ. Β. Καπερνάρου όσο και μεταξύ του κ. Καπερνάρου και των συγγενών. Η σοβαρότερη αφορούσε στην δήλωση του κ. Καπερνάρου για την απουσία του εκπροσώπου της ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ από τη σημερινή συνεδρίαση. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας φύλαξης και βιντεοεπιτήρησης του ΟΣΕ απουσιάζει σε ταξίδι στην Κύπρο από τις 27 Δεκεμβρίου, οπότε δεν παραβρέθηκε στο εδώλιο στη σημερινή ακροαματική διαδικασία. Η κ. Κωνσταντοπούλου ρωτούσε επιμόνως εάν τη Δευτέρα θα παραστεί ο εκπρόσωπος της ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ για να λάβει την απάντηση από τον κ. Καπερνάρο, «όποτε θέλει θα είναι εδώ». Ήταν αυτή η απάντηση που ξεσήκωσε αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων, που φώναζαν «τα παιδιά μας πήγαν για ταξίδι στον αγύριστο».