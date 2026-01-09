Η ανακοίνωση του νέου κόμματος δεν θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, δήλωσε η Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα θα γίνουν στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που θα συμπληρωθούν τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Παράλληλα, δήλωσε ότι περιμένει να της ζητηθεί επισήμως να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, επαναλαμβάνοντας ότι η θητεία της λήγει τον Μάρτιο.

«Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι τραγικό. Όχι βέβαια», είπε όταν ρωτήθηκε αν οι ανακοινώσεις για το κόμμα θα γίνουν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα στη Λάρισα, λόγω της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σε ερώτηση πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το κόμμα, απάντησε «δεν το γνωρίζω» και πρόσθεσε: «Βγήκα και είπα ότι αυτό το κίνημα πολιτών οργανώνεται και πάει πολύ καλά. Δεν έκανα καμία διακήρυξη, δεν έχω βγάλει κανένα μανιφέστο. Όλα αυτά γίνονται σκόπιμα ακριβώς για να με βάλουν υποχρεωτικά μπροστά… Με στοχοποιούν για μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν ελεύθερα».

Καρυστιανού: Περιμένω να μου ζητήθει επισήμως να αποχωρήσω

Όταν ρωτήθηκε εάν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων, δήλωσε: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα email. Περιμένω να δεχθώ το αντίστοιχο email. Τον Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Οπότε, είναι σχετικά κοντά. Βεβαίως, εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το διοικητικό συμβούλιο, ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Στις δηλώσεις της, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Για αυτούς που ξέρουν, το διαίρει και βασίλευε δεν θα περάσει. Έμαθα διάφορα σήμερα, δυσάρεστα. Προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης και διχασμού», χωρίς να διευκρινίσει σε τι αναφέρεται.

«Η διαφορετικότητα στις σκέψεις, στις ενέργειες, είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται αυτό δολίως για να περάσει το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις, είναι άρρωστο. Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε σε αντίθετες πλευρές», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα εάν αναφέρεται στη δημιουργία του κόμματος, απάντησε: «Δεν το λέω μόνο για αυτό. Το κόμμα είναι κάτι διαφορετικό, ένας άλλος δρόμος που θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι δεν το πιστεύουν αυτό. Αυτό είναι φυσιολογικό».

Σε άλλο σημείο σχολίασε: «Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο η κυβέρνηση με σχεδόν την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, είναι μία γροθιά απέναντι σε έναν γονέα, σε ένα κίνημα πολιτών κατά της διαφθοράς».

{https://www.youtube.com/watch?v=2XKp02u7nzY&t=91s}