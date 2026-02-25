Στο κείμενό του, ο ίδιος κάνει λόγο για μια «πολύ ιδιαίτερη συνθήκη» για την παράταξη, υπογραμμίζοντας ότι το Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάκτηση μιας νέας κοινωνικής δυναμικής και την επαναφορά του κόμματος «σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών».

Με φόντο το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στις 27 Μαρτίου, ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε την πολιτική του πλατφόρμα με τίτλο «Αλλαγή+», επιχειρώντας να μεταφέρει το κέντρο βάρους της προσυνεδριακής συζήτησης από τις διαδικασίες στην πολιτική ουσία.

Στο κείμενό του, ο ίδιος κάνει λόγο για μια «πολύ ιδιαίτερη συνθήκη» για την παράταξη, υπογραμμίζοντας ότι το Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάκτηση μιας νέας κοινωνικής δυναμικής και την επαναφορά του κόμματος «σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών».

Δανειζόμενος τη φράση του Μαρκ Κάρνεϊ ότι «η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική», ο κ. Χριστοδουλάκης τονίζει πως η ανταλλαγή απόψεων στο Συνέδριο οφείλει να γίνει «με τρόπο βαθιά πολιτικό».

Όπως σημειώνει, στόχος είναι να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος και η υγεία της εσωτερικής διαβούλευσης, αποφεύγοντας φαινόμενα εσωστρέφειας. «Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για την ταυτότητα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του τίθενται ερωτήματα στρατηγικής και ταυτότητας: «Με ποιους είμαστε και ποιους εκπροσωπούμε; Με ποιους συγκρουόμαστε; Πού βάζουμε τις διαχωριστικές μας γραμμές; Ποιες αιχμές επιλέγουμε στον πολιτικό μας λόγο;»

Ο κ. Χριστοδουλάκης επιμένει στην ανάγκη το κόμμα να επαναπροσδιορίσει όρους συμμετοχικότητας και ευρυχωρίας, ώστε «το κόμμα να γίνει παράταξη και η παράταξη ξανά κίνημα».

Το «όχι» στη ΝΔ και η αυτόνομη πορεία

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής διατυπώνει σαφές «όχι», τονίζοντας ωστόσο ότι μια αρνητική απάντηση από μόνη της δεν αρκεί για να καθορίσει την πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ.

«Το “όχι” πρέπει να είναι σαφές και καθαρό», σημειώνει, προσθέτοντας όμως ότι το κόμμα «δεν ετεροπροσδιορίζεται». Κατά τον ίδιο, δεν μπορεί να υπάρξει «η παραμικρή σκιά που να θολώνει το πρόταγμα της προσπάθειας», ενώ η ανάγκη για αλλαγή αποτελεί τη «συγκολλητική ουσία» μιας κυβερνητικής αντιπρότασης.

Η μάχη που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζει, «δεν είναι μάχη κατάταξης, αλλά μάχη νίκης».