«Η κυβέρνηση αξιοποιεί την έκτακτη ανάγκη για να επιβάλει διαδικασίες fast track στα έργα» για τη λειψυδρία.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να εργαλειοποιεί την κρίση της λειψυδρίας, «ειδικά όταν για τη μη έγκαιρη θωράκιση της χώρας, φέρει ακέραια την ευθύνη».

Η λειψυδρία απαιτεί «σχέδιο, διαφάνεια και σεβασμό στον πολίτη και το περιβάλλον, όχι διαδικασίες “fast track” που εξυπηρετούν σκοπιμότητες», υπογραμμίζει ο υπεύθυνος τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ.

Η κήρυξη «κόκκινου συναγερμού» λειψυδρίας σε Πάτμο, Λέρο και, δυνητικά, στην Αττική, «δεν είναι απλώς μια διαπίστωση κινδύνου. Είναι μια κυνική παραδοχή αβελτηρίας, συστηματικής αδράνειας και κατ’ επέκταση αποτυχίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων, που εργαλειοποιείται ως πρόφαση για την παράκαμψη κάθε διαφανούς διαδικασίας», τονίζει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ακόμα, προειδοποιεί ότι η βιασύνη στην εκτέλεση έργων εγκυμονεί τον κίνδυνο «σοβαρών παραλείψεων στην περιβαλλοντική προστασία, στη μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και ταυτόχρονα, στην αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας τους».

Η ανακοίνωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη για τη λειψυδρία

Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών για την αντιμετώπιση της εντεινόμενης ξηρασίας και λειψυδρίας, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την υπαρκτή επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια.

Κι όλα αυτά, σε μια χώρα που, εδώ και χρόνια, διαθέτει θεσμοθετημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ), τα οποία όχι μόνο παραμένουν σε σημαντικό βαθμό ανεφάρμοστα, αλλά και η αναθεώρηση τους καθυστέρησε αδικαιολόγητα με αποκλειστική ευθύνη της ΝΔ. Παρότι έχουμε επανειλημμένα ασκήσει κριτική για αυτή την ολιγωρία, η πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί ένα κρίσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για τα ύδατα. Η κυβερνητική αδράνεια μετατρέπει τα ΣΔΛΑΠ σε κενό γράμμα.

Η κήρυξη «κόκκινου συναγερμού» λειψυδρίας σε Πάτμο, Λέρο και, δυνητικά, στην Αττική, δεν είναι απλώς μια διαπίστωση κινδύνου. Είναι μια κυνική παραδοχή αβελτηρίας, συστηματικής αδράνειας και κατ’ επέκταση αποτυχίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων, που εργαλειοποιείται ως πρόφαση για την παράκαμψη κάθε διαφανούς διαδικασίας. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση, αντί να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος, αξιοποιεί την έκτακτη ανάγκη για να επιβάλει διαδικασίες fast track στα έργα. Αυτό έχει ένα σαφές χαρακτηριστικό: εκβιασμός της διαδικασίας.

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα ως ΠΑΣΟΚ, η χρήση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την πρόχειρη και αδιαφανή προώθηση έργων - όπως ο “Εύρυτος” - χωρίς τον απαραίτητο χρόνο για ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπρόσθετα, η βιασύνη στην εκτέλεση έργων εγκυμονεί τον κίνδυνο σοβαρών παραλείψεων στην περιβαλλοντική προστασία, στη μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και ταυτόχρονα, στην αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας τους.

Ο σημερινός κίνδυνος λειψυδρίας στην Αττική είναι πέρα για πέρα υπαρκτός για το ερχόμενο καλοκαίρι, με τα αποθέματα του υδροσυστήματος να βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό αποδεικνύει την έλλειψη προνοητικότητας και την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού από την πλευρά της πολιτείας.

Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επιμένουμε ότι:

- Τα έργα ζωτικής σημασίας, όπως ο Εύρυτος, που θα συνεισφέρει στη μακροπρόθεσμη θωράκιση της Αττικής, πρέπει να προχωρήσουν αλλά ΜΟΝΟ μέσα από διαφανείς, νόμιμες και πλήρως διαβουλευτικές διαδικασίες. Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα δεν εξασφαλίζεται με διαδικασίες-εξπρές.



- Οι προτεινόμενες λύσεις της κυβέρνησης είναι αποσπασματικές και βραχυπρόθεσμες για τα νησιά μας. Η χώρα χρειάζεται Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων που να περιλαμβάνουν την άμεση αντιμετώπιση των τεράστιων απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης, την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης (π.χ. ανακύκλωση νερού), τη θωράκιση των υποδομών έναντι της κλιματικής κρίσης.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να εργαλειοποιεί την κρίση της λειψυδρίας, ειδικά όταν για τη μη έγκαιρη θωράκιση της χώρας, φέρει ακέραια την ευθύνη.

Η λειψυδρία απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια και σεβασμό στον πολίτη και το περιβάλλον, όχι διαδικασίες “fast track” που εξυπηρετούν σκοπιμότητες.