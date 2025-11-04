«Μέρες που είναι, αντί ευχελαίου» σημείωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Απάντηση στη... viral δήλωση της Βάσιας Αναστασίου, η οποία είπε ότι «είμαι έναν θάνατο μακριά από την έδρα», έδωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Βλέπετε, η Βάσια Αναστασίου είναι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική για το ΠΑΣΟΚ, και λίγο αργότερα τόνισε ότι το είπε «χαριτολογώντας» ξεσπώντας μάλιστα στα γέλια καθώς ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι και φίλος της. Πού να μην ήταν δηλαδή….

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης πάντως που πρέπει να κατάπιε τη… γλώσσα του ακούγοντας όσα είπε η «σύντροφος» ανέβασε το ακόλουθο μήνυμα στα social media.

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη… Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου…

(Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)».

Η ανάρτησή του

{https://www.facebook.com/ChristodoulakisM/videos/1545514803151022/}

Κ.Σ.