Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι από το σκάνδαλο των ΚΕΚ και τις υπουργικές υπογραφές για τα προγράμματα κατάρτισης, πεπραγμένα του Υπουργείου Εργασίας μπαίνουν εκ νέου στο μικροσκόπιο, αυτή τη φορά για νόθευση του ανταγωνισμού και δημιουργία ενός άτυπου μονοπωλίου γύρω από το πολυδιαφημισμένο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως στο υπουργείο Εργασίας έχουν φθάσει ουκ ολίγες καταγγελίες από ενδιαφερόμενους για τεχνολογικές παραλείψεις και αβελτηρίες στην πλατφόρμα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, οι οποίες λειτουργούν προς όφελος ενός και μόνο παρόχου. Συγκεκριμένα, το τεχνικό κενό στην πλατφόρμα για την ψηφιακή κάρτα επί της ουσίας «αναγκάζει» το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων να επιλέξουν συγκεκριμένο πάροχο, δημιουργώντας ένα άτυπο ψηφιακό μονοπώλιο.

Κάπως έτσι, οι ιθύνοντες του εν λόγω παρόχου, κομπάζουν ανοιχτά πλέον πως ελέγχουν πάνω από το 80% της αγοράς, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί σε ένα σύστημα με διαλειτουργικότητα και υγιή ανταγωνισμό.

Για τη στρέβλωση αλλά και για τις προτάσεις επίλυσής της, είναι ενήμερος τόσο ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του υπουργείου όσο και η ίδια η Υπουργός, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής κάποια διορθωτική κίνηση που θα θεραπεύσει τη νόθευση του ανταγωνισμού.

Ν.Α.