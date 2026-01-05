Η Καλιφόρνια προωθεί την μετάβαση σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις.

Η Καλιφόρνια προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Με νομοσχέδιο που εγκρίθηκε το 2024, εφαρμόζει πλήρη απαγόρευση στις πλαστικές σακούλες παντοπωλείου, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να επανεξετάσουν τις αγοραστικές τους συνήθειες το 2026.

Αν και ο νόμος δεν έχει τεθεί ακόμη επίσημα σε ισχύ, ορισμένα καταστήματα άρχισαν να συμμορφώνονται ήδη, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αλλαγή.

Η Καλιφόρνια ήταν η πρώτη πολιτεία που απαγόρευσε τις πλαστικές σακούλες το 2014, αλλά κενά στον αρχικό νόμο είχαν οδηγήσει σε αύξηση της ρύπανσης από πλαστικά.

Το νέο νομοσχέδιο δίνει στα καταστήματα περίπου έναν χρόνο για να εκκαθαρίσουν τις αποθήκες τους από τις πλαστικές σακούλες, προωθώντας την μετάβαση σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις.

Οικολογικά οφέλη

Οι απαγορεύσεις των πλαστικών σακουλών έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές διεθνώς. Από το 2002, χώρες όπως το Μπαγκλαντές έχουν περιορίσει τη χρήση τους για να προστατεύσουν τα συστήματα αποχέτευσης και να μειώσουν τις πλημμύρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μελέτες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι οι απαγορεύσεις μπορούν να μειώσουν τη χρήση πλαστικών σακούλων κατά 6 δισεκατομμύρια ετησίως σε κάποιες περιοχές.

Τα πλαστικά απορρίμματα δεν είναι μόνο αντιαισθητικά - αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την άγρια ζωή και την ανθρώπινη υγεία.

Τα μικροπλαστικά, που προέρχονται από τη διάσπαση των πλαστικών σακουλών, έχουν συνδεθεί με καρδιακές παθήσεις και ορισμένες μορφές καρκίνου, ενώ παραμένουν στον πλανήτη για αιώνες.