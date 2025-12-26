Μετά την ενεργειακή κρίση και τις συνεχείς ανακατατάξεις στα τιμολόγια, η αγορά έχει γεμίσει επιλογές, αλλά και παγίδες, καθώς αυξάνεται ο ρόλος των διαμεσολαβητών που εμφανίζονται ως «ενεργειακοί σύμβουλοι».

Το 2026 αναμένεται να βρει τους καταναλωτές αντιμέτωπους με μια ακόμη πιο σύνθετη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η προσεκτική ανάγνωση των όρων και η σωστή πληροφόρηση θα αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιλογή παρόχου.

Μετά την ενεργειακή κρίση και τις συνεχείς ανακατατάξεις στα τιμολόγια, η αγορά έχει γεμίσει επιλογές, αλλά και παγίδες, καθώς αυξάνεται ο ρόλος των διαμεσολαβητών που εμφανίζονται ως «ενεργειακοί σύμβουλοι».

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στις υποσχέσεις για «το φθηνότερο ρεύμα». Πολλές από τις ιστοσελίδες και τα δίκτυα που προσφέρουν συγκρίσεις τιμολογίων δεν καλύπτουν το σύνολο της αγοράς, αλλά μόνο τους παρόχους με τους οποίους συνεργάζονται. Αυτό σημαίνει ότι η προτεινόμενη λύση δεν είναι απαραίτητα η πιο οικονομική, αλλά εκείνη που αποφέρει τη μεγαλύτερη αμοιβή στον διαμεσολαβητή.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους όρους των συμβολαίων. Το 2026 αναμένεται να συνεχιστεί η πρακτική των συχνών αλλαγών τιμολογίων, με ρήτρες, εκπτώσεις περιορισμένης διάρκειας και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη συνέπεια πληρωμών. Οι καταναλωτές καλούνται να εξετάζουν όχι μόνο την αρχική τιμή της κιλοβατώρας, αλλά και το συνολικό κόστος σε βάθος χρόνου, συμπεριλαμβανομένων παγίων, ρητρών αναπροσαρμογής και πιθανών ποινών πρόωρης αποχώρησης.

Ένα ακόμη σημείο που θα πρέπει να προσέξουν είναι η συχνότητα αλλαγής παρόχου. Αν και η δυνατότητα μετακίνησης από μήνα σε μήνα προσφέρει ευελιξία, σε αρκετές περιπτώσεις οι συνεχείς αλλαγές εξυπηρετούν περισσότερο τα οικονομικά κίνητρα των διαμεσολαβητών παρά το πραγματικό συμφέρον του καταναλωτή. Η επιλογή παρόχου θα πρέπει να βασίζεται στο προφίλ κατανάλωσης και στις πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού, όχι σε πρόσκαιρες προσφορές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, το 2026 οι καταναλωτές θα χρειαστεί να είναι πιο ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους. Η κατανόηση του λογαριασμού ρεύματος, η γνώση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και η δυνατότητα σύγκρισης μέσω επίσημων και ανεξάρτητων εργαλείων θα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.

Σε μια αγορά όπου έως και το 70%-80% των νέων συμβολαίων κλείνονται μέσω δικτύων διαμεσολάβησης, το βασικό ζητούμενο για το 2026 είναι η ενεργή στάση του ίδιου του καταναλωτή. Η προσεκτική μελέτη, η διασταύρωση πληροφοριών και η αποφυγή βιαστικών αποφάσεων αναδεικνύονται ως τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» απέναντι σε μια αγορά που παραμένει πολύπλοκη και συχνά αδιαφανής.