Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το δίχρονο παιδί που έπεσε μέσα σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό στην Καλλιθέα, όπου ένα 2,5 ετών κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού, μετά από πτώση σε σιντριβάνι.

Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να πραγματοποιούν συνεχείς εξετάσεις, προσπαθώντας να καταγράψουν τυχόν βλάβες από το γεγονός πως έμεινε πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο

Το απίστευτο ατύχημα συνέβη όταν το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στο σιντριβάνι της Πλατείας Κύπρου. Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το Star, οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν το συμβάν ήταν οι πελάτες της καφετέριας, οι οποίοι παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο και, όταν διαπίστωσαν την κατάσταση, έτρεξαν πανικόβλητοι προς το σημείο.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν το παιδί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέφυγε της προσοχής των γονιών του ενώ βρίσκονταν σε καφετέρια στην πλατεία.

Λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, όπου εκτιμάται ότι παρέμεινε για τουλάχιστον δέκα λεπτά μέσα στο νερό, γεγονός που προκάλεσε σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του.

Αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου για περίπου 40 λεπτά οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό έδιναν μάχη για να το επαναφέρουν μέσω καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το κρύο νερό στο οποίο βρέθηκε το παιδί φαίνεται πως λειτούργησε προστατευτικά, καθώς δεν προκλήθηκε οίδημα στον εγκέφαλο.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Οι Αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί τονίζουν ότι οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές για την πορεία της υγείας του, καθώς θα φανεί αν υπήρξαν μόνιμες βλάβες από την παραμονή του στο νερό.

Στο μεταξύ, οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 26 ετών ο πατέρας και 23 ετών η μητέρα, έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε πως μεσολάβησαν περίπου δέκα λεπτά από τη στιγμή που το παιδί απομακρύνθηκε από τους γονείς του έως ότου εντοπιστεί αναίσθητο στο σιντριβάνι, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεχούς επίβλεψης των ανηλίκων.