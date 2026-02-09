Συγκλονιστικές σκηνές στην Καλλιθέα, με περαστικούς να προσπαθούν να βοηθήσουν το 2χρονο κορίτσι.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Καλλιθέας, και όχι μόνο, ύστερα από την πτώση 2χρονου κοριτσιού σε σιντριβάνι, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.

Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες και τα βίντεο που εξασφάλισε το Live News, στις οποίες καταγράφονται οι κινήσεις και οι αντιδράσεις των περαστικών μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

«Ήταν σίγουρα πάνω από 15 δευτερόλεπτα σίγουρα. Επειδή όταν έψαχνε η γυναίκα ήταν σίγουρα μέσα», αναφέρουν μάρτυρες.

Ένας εργαζόμενος σε κοντινό κατάστημα εστίασης έσπευσε άμεσα στο σημείο μόλις είδε το περιστατικό και ξεκίνησε να κάνει άμεσα ΚΑΡΠΑ στο 2χρονο κορίτσι, λέγοντας πώς είναι γιατρός προκειμένου να τον αφήσουν.

«Η ζωή της μικρής κρεμόταν εκείνες τις στιγμές σε μία κλωστή. Προσπαθώ να δώσω τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και δεν με αφήνουν», ανέφερε.

«Σηκώνω λίγο τον λαιμό, να ανοίξω το σαγόνι, προσπαθώ να κάνω ΚΑΡΠΑ, δεν με αφήνουν, τους λέω είμαι γιατρός αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου».

Άμεσα φτάνει ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί καταφέρνουν να το επαναφέρουν στη ζωή έπειτα από 50 λεπτά αγώνα.

Ήρθε χωρίς σφυγμό, οι συνάδελφοί μου κατέβηκαν τρέχοντας, έδωσαν μία τιτάνια μάχη πάνω από 50 λεπτά για να το επαναφέρουν στη ζωή. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένη, σε βαριά κατάσταση. Έχει γίνει μία αξονική, δεν έχει τις σοβαρές βλάβες που περιμέναμε και οι επιλυόμενες ημέρες είναι κρίσιμες», δήλωσε η Αριστούλα Πατσούρα, διευθύντρια της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».