Oι εταιρίες εμπορίας καυσίμων κατέγραψαν μικρή άνοδο στη μικτή κερδοφορία.

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα «Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το 2024», παρουσιάζοντας μία εικόνα έντονων πιέσεων στην κερδοφορία του κλάδου, παρά την αύξηση των πωλήσεων και τη σταθερή επενδυτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων κατέγραψαν μικρή άνοδο στη μικτή κερδοφορία, η οποία αυξήθηκε κατά περίπου 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη ενίσχυση του όγκου πωλήσεων κατά περίπου 970.000 τόνους, ενώ το μέσο μικτό περιθώριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στα 37 ευρώ ανά μετρικό τόνο. Παρ’ όλα αυτά, το θετικό αυτό στοιχείο δεν στάθηκε αρκετό για να αντισταθμίσει τις δαπάνες που βάρυναν τις επιχειρήσεις.

Η λειτουργική κερδοφορία υποχώρησε κατά 5,2%, στα 95 εκατ. ευρώ, γεγονός που σύμφωνα με το ΙΟΒΕ οφείλεται στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων και στη μείωση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η κύρια δραστηριότητα του κλάδου –η εμπορία καυσίμων στην εγχώρια αγορά– μόλις που καλύπτει το λειτουργικό κόστος, με τα κέρδη να προέρχονται κυρίως από άλλα έσοδα.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα στα καθαρά αποτελέσματα, όπου παρατηρείται δραματική μείωση κατά 50,5%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,9 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο καθαρού κέρδους να συρρικνώνεται στο οριακό 0,08% επί της αξίας πωλήσεων. Η πτώση αποδίδεται στη συνεχή εφαρμογή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τέσσερα χρόνια, χωρίς προσαρμογή στις αυξανόμενες λειτουργικές δαπάνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι, αν απομονωθούν οι δραστηριότητες από αεροπορικά καύσιμα και διεθνές εμπόριο, η δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά εμφανίζει ζημιές 45 εκατ. ευρώ.

Παρά τις πιέσεις, ο κλάδος συνέχισε να στηρίζει την οικονομία: οι εταιρίες απέδωσαν 3,85 δισ. ευρώ σε φόρους και εισφορές, ενώ οι επενδύσεις τους παρέμειναν σταθερές στα 90 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών. Ωστόσο, το δίκτυο πρατηρίων συνεχίζει να μειώνεται, αντανακλώντας τις πιέσεις στην αγορά.

Για το μέλλον, το ΙΟΒΕ επισημαίνει σοβαρές προκλήσεις: υψηλό κόστος χρηματοδότησης λόγω αυξημένων αναγκών ρευστότητας, προβλεπόμενη μείωση κατανάλωσης πετρελαιοειδών κατά 21,6% έως το 2030 στο πλαίσιο των κλιματικών δεσμεύσεων, προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την εφαρμογή του ETS2 από το 2027, που αναμένεται να αυξήσει τις τιμές καυσίμων κατά περίπου 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Όπως τονίζεται, οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να συμπιέσουν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους και να εντείνουν τις ανάγκες προσαρμογής του κλάδου σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον.