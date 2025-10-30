Το πρόγραμμα που αναμένεται να ανοίξει από τον Φεβρουάριο του 2026 και θα είναι κόστους περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Αναμένεται ότι θα προβλέπει την κατανομή της επιδότησης από το κράτος σε ποσοστό 70%-80% για ανακαίνιση και σε ποσοστό 20-30%% για ενεργειακή αναβάθμιση .

Ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών και διαμερισμάτων έρχεται από Φεβρουάριο για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%. Δεκάδες χιλιάδες παλιές κατοικίες και διαμερίσματα (ηλικίας άνω των 30 ετών) αρκετά από τα οποία παραμένουν σήμερα κενά και εγκαταλελειμμένα ,επιχειρεί να εντάξει στην αγορά των ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών μέσω ενός νέου επιδοτούμενου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης.

Το πρόγραμμα που αναμένεται να ανοίξει από τον Φεβρουάριο του 2026 και θα είναι κόστους περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Αναμένεται ότι θα προβλέπει την κατανομή της επιδότησης από το κράτος σε ποσοστό 70%-80% για ανακαίνιση και σε ποσοστό 20-30%% για ενεργειακή αναβάθμιση .

Προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στο νέο αυτό επιδοτούμενο πρόγραμμα (από το Κλιματικό Ταμείο ) όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοχοι παλαιών ακινήτων, που σήμερα βρίσκονται σε αχρηστία, θα παρέχονται αυξημένα εισοδηματικά όρια και πλαφόν στο εμβαδόν ώστε να αποκλειστούν οι μεγάλες και ακριβές κατοικίες.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα πρόκειται για πρόγραμμα-πιλότος που θα εφαρμοστεί από πολλές Ευρωπαικές χώρες και αναμένεται να αποφασιστεί η εφαρμογή του στην προσεχή σύνοδο κορυφής των ηγετών των 27 ηγετών της Ε.Ε που θα γίνει τον Δεκέμβριο με ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης να αποτελεί το στεγαστικό ζήτημα που ταλανίζει ολόκληρη την Ευρώπη.Στόχος να ανακαινιστούν παροπλισμένα διαμερίσματα και κατοικίες ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά πώλησης η ενοικίασης ακινήτων, αυξάνοντας την προσφορά και συνεισφέροντας έτσι στην έλλειψη στέγης και στα υψηλά ενοίκια..

Σήμερα δύο από τα επιδοτούμενα προγράμματα στήριξης οικογενειών για την απόκτηση φτηνής στέγης είναι το Εξοικονομώ και το Σπίτι μου ΙΙ τα οποία τρέχουν με ικανοποιητικό ρυθμό, αντιθέτως με το Ανακαινίζω και Ενοικιάζω το οποίο έχει χαμηλή ανταπόκριση.