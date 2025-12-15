«Καμία χαλάρωση» ενόψει εορτών δηλώνει το αρμόδιο Υπουργείο, συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η επιδημία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στη χώρα, με 1.911 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.365 εκτροφές και 441.273 ζώα να έχουν θανατωθεί μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. Την περίοδο 1–11 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 77 νέα κρούσματα σε 95 εκτροφές, ενώ οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ένταση της νόσου παραμένουν στο «κόκκινο», απαιτώντας αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) υπενθυμίζουν ότι οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων επιτρέπονται μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και υγειονομικό πιστοποιητικό, ενώ απαγορεύεται η εισαγωγή ζώων από Ρουμανία και Βουλγαρία. Στις απαγορευμένες ζώνες επιτρέπεται μετακίνηση μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR και αυστηρή απολύμανση των οχημάτων πριν και μετά τη μεταφορά. Η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται μόνο με αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας.

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων, από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 10.330 έλεγχοι, με 41 βεβαιωμένες παραβάσεις και 36 συλλήψεις. Οι αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, καθώς κάθε παράνομη μετακίνηση ή μη τήρηση των κανόνων θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες εκτροφές.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι ενισχύονται με οικονομικά μέτρα ύψους 187 εκατ. €, που περιλαμβάνουν πόρους για ζωοτροφές, αποζημιώσεις θανατώσεων και λειτουργικές δαπάνες Περιφερειών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της κτηνοτροφίας και η επιστροφή στην κανονικότητα.

Οι περιοχές στο «κόκκινο» λόγω κρουσμάτων

Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο και βρίσκονται στο «κόκκινο» είναι η Λάρισα με 247 κρούσματα σε 353 εκτροφές, η Ξάνθη με 216 κρούσματα σε 256 εκτροφές, η Αχαΐα με 177 κρούσματα σε 220 εκτροφές, η Σέρρες με 175 κρούσματα σε 219 εκτροφές και ο Έβρος με 166 κρούσματα σε 210 εκτροφές. Άλλες περιοχές με σημαντικό αριθμό κρουσμάτων είναι η Μαγνησία & Σποράδες (136 κρούσματα / 189 εκτροφές), η Καρδίτσα (78 / 91), η Φωκίδα (69 / 70) και η Καβάλα (50 / 61). Σημαντικό είναι ότι σε πολλές περιοχές καταγράφονται λίγα κρούσματα, αλλά η συνεχής παρακολούθηση και οι έλεγχοι παραμένουν κρίσιμης σημασίας για τον περιορισμό της νόσου.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, η περιορισμένη μετακίνηση ζώων και η έγκαιρη δήλωση ύποπτων περιστατικών αποτελούν τον μόνο δρόμο για την προστασία των εκτροφών και την επαναφορά στην κανονικότητα. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να συνεργαστούν πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο, για να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συντονιστής της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ παρουσίασαν αναλυτικά σήμερα την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα καθώς και τα μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας (μετακινήσεις, σφαγεία, διακίνηση ζωοτροφών).

Τα μέτρα που είναι σε ισχύ στα σφαγεία - Τι ισχύει για τις ζωοτροφίες

Μετακινήσεις προς σφαγή μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και υγειονομικό πιστοποιητικό/έγγραφο κυκλοφορίας.

Απαγόρευση εισαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων από Ρουμανία & Βουλγαρία.

Σε απαγορευμένες ζώνες: μετακίνηση μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR στο σίελο.

Μία μετακίνηση – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).

Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής αποκλειστικά για αιγοπρόβατα.

Αυστηρή βιοασφάλεια μεταφοράς: καθαρισμός/απολύμανση πριν & μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Βιοασφάλεια – Ασφαλής διακίνηση ζωοτροφών