Πάνω από το επιδημικό όριο έναρξης της εποχικής δραστηριότητας είναι τα στοιχεία για τη γρίπη, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ.

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, ενώ επτά νέοι θάνατοι καταγράφηκαν λόγω Covid, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα από την 1η ως την 7η Δεκεμβρίου.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται άνω του επιδημικού ορίου έναρξης της εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της προηγούμενης εβδομάδας. Τους τελευταίους δύο μήνες συνολικά, μεταξύ 1.377 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), εντοπίστηκαν 45 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

Από τα 40 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 22 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και 18 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3). Έξι στελέχη Α(Η3) έχουν αναλυθεί φυλογενετικά από τα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης και σε τρία ανιχνεύτηκε ο υποκλάδος Κ του Α(Η3). Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό επί επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος από το ECDC, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ενώ κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 104 νέες εισαγωγές COVID19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=131). Δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν επτά νέοι θάνατοι.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ενώ αντίθετα ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.