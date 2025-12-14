«Η Κάτια Δανδουλάκη είναι πνευματική μητέρα για μένα» δήλωσε.

Η Δήμητρα Δουμένη είχε τον ρόλο της μικρής «Όλιας» στη σειρά «Λένη».

Σήμερα έχει μεγαλώσει και «μαγεύει» με τη φωνή της

«Είμαι ακόμη πάρα πολύ κοντά με την Κάτια. Τη λέω Κάτια γιατί την ξέρω από μωρό. Με συμβουλεύει. Είναι για μένα πνευματική μου μητέρα…Αυτό που θυμάμαι από τότε είναι πάρα πολλή χαρά, πάρα πολλή αγάπη. Ήταν η πρώτη συνειδητοποίηση ότι κάτι με τραβάει στο τραγούδι. Τότε ήμουν 5 ετών» ανέφερε αρχικά η Δήμητρα Δουμένη.

«Η μητέρα μου πάντα προσπαθούσε να με προστατεύσει και να με κάνει να νιώσω ότι είναι ακόμη μια δραστηριότητα… Δε δυσκολεύτηκα ποτέ με τα λόγια. Είχα μια ευκολία στο να απομνημονεύω λόγια, μιλάω και πέντε γλώσσες, οπότε μάλλον είναι ένα χάρισμα η απομνημόνευση. Με την Κάτια περνάγαμε τέλεια» είπε σε άλλο σημείο,

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexu8kou9tdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Μετά τη Λένη έπαιξα και στη Βέρα στο δεξί και στη 10η Εντολή. Αυτό που άλλαξε στη συνέχεια ριζικά τη ζωή μου και είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με το μουσικό θέατρο ήταν η συνεργασια μου με την κυρία Μαριάννα Τόλη… Η Λένη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου… Παραδόξως κάποιες φορές ο κόσμος με αναγνωρίζει και μου φαίνεται πολύ παράξενο» κατέληξε στη συνέντευξή της η Δήμητρα Δουμένη.